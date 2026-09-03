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Resumen

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Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ MICHAEL M. SANTIAGO
Por Agencia EFE

Un avión de la Guardia Costera que transportaba al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Washington después de perder uno de sus motores, contó este jueves el funcionario, quien confirmó que la operación concluyó de manera segura.

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