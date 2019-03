Martha McSally: "Fui violada por un superior mientras servía en la Fuerza Aérea"

Washington. La senadora por Arizona Martha McSally, la primera mujer en volar en combate para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aseguró el miércoles que un oficial superior la violó cuando estuvo en servicio.

McSally, quien pasó 26 de sus 52 años en la Fuerza Aérea y comandó un escuadrón de combate, reveló el ataque durante una audiencia del subcomité del Senado sobre agresiones sexuales en el ejército.

"También soy una sobreviviente de agresión sexual en el ejército, pero a diferencia de muchos valientes sobrevivientes, no informé haber sido agredida sexualmente", dijo McSally.

"Como tantas mujeres y hombres, no confiaba en el sistema en ese momento", dijo. "Me culpo a mí misma. Estaba avergonzada y confundida. Y pensé que era fuerte pero me sentía indefensa".

"Los perpetradores abusaron de sus posiciones de poder de manera profunda", dijo la senadora republicana. "Y en un caso fui atacada y luego violada por un oficial superior".

"Pero más tarde, en mi carrera, cuando los militares lidiaron con los escándalos con respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas sepan que yo también fui una sobreviviente", dijo.

McSally consideró dejar el ejército después del ataque.

"Casi me separé de la Fuerza Aérea a los 18 años por mi desesperación", dijo. "Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando nuevamente".

"Pero no renuncié", dijo. "Decidí quedarme y continuar sirviendo y luchando y liderando para ser una voz desde dentro de las filas de las mujeres y luego en la Cámara de representantes y luego en el Senado".

En noviembre y tras una ajustada carrera, McSally perdió frente a la demócrata Kyrsten Sinema, pero luego fue nombrada por el gobernador de Arizona para ocupar el asiento que perteneció a John McCain, quien murió en agosto.

Se espera que compita nuevamente por el Senado en el 2020, para lo que podría enfrentar una dura carrera contra el ex astronauta y veterano de la Armada de Estados Unidos Mark Kelly, que busca la nominación demócrata.

La senadora republicana Joni Ernst, de Iowa, otra veterana militar, reveló a principios de año que fue violada mientras estaba en la universidad.

Después de conocer ambos testimonios, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que la bancada que lidera "está abierta" para cualquier recomendación de las senadoras para legislar en este campo.

"Esto obviamente es un gran problema y si podemos encontrar otra forma de abordarlo, deberíamos hacerlo", argumentó el líder republicano.

Fuente: AFP / EFE