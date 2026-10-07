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Martin Soto y Gabriela Soto posan junto a la representante estadounidense Analilia Mejia tras la liberación de él del Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey, el 6 de octubre de 2026. (Oficina de la representante estadounidense Analilia Mejia)
Martin Soto y Gabriela Soto posan junto a la representante estadounidense Analilia Mejia tras la liberación de él del Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey, el 6 de octubre de 2026. (Oficina de la representante estadounidense Analilia Mejia)
Por Agencia EFE

El peruano Martin Soto, uno de los inmigrantes que lideró este año una huelga de hambre y laboral en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, fue liberado la noche del martes tras ocho meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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