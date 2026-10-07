El peruano Martin Soto, uno de los inmigrantes que lideró este año una huelga de hambre y laboral en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, fue liberado la noche del martes tras ocho meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Soto fue puesto en libertad por orden del juez federal Jamel Semper, quien tomó en cuenta las condiciones de su reclusión, la preocupación por su salud mental ante el riesgo de que se autolesionara y el tiempo que llevaba detenido.

Semper había desestimado el caso de Soto en junio, pero aceptó reabrirlo en septiembre debido a los serios planteamientos formulados sobre su salud mental.

Soto pasó cinco meses recluido en Delaney Hall, operado por la empresa privada GEO Group, donde a finales de mayo unos 300 inmigrantes iniciaron una huelga en protesta por las “peligrosas” condiciones de reclusión, entre ellas la negligencia médica, la escasez de alimentos, la falta de acceso a agua potable y unas condiciones que calificaron de inhumanas.

La protesta concluyó a finales de junio sin que se resolvieran sus demandas y después de que las autoridades adoptaran medidas disciplinarias que incluyeron el traslado de algunos internos a otros centros.

“Gracias por todo el apoyo que a mi familia le han estado brindando durante todo este tiempo. No sabría cómo de verdad agradecer tanto apoyo. No sé, de verdad, no tengo palabras. De verdad, muchísimas gracias por todo. Ya habrá un momento, quizá, para poder contar toda mi experiencia que he pasado ahí”, indicó Soto a su salida del centro de detención de Elizabeth, también en Nueva Jersey.

Según su abogada, Selenia Destefani, el peruano permaneció cuatro meses en aislamiento por su participación en la huelga, algo que las autoridades federales negaron.

“Tenía pensamientos suicidas antes de salir del aislamiento el 22 de septiembre. Cualquier persona, incluso en su mejor estado mental, empezaría a pensar en el suicidio, en acabar con todo porque no veía una salida”, dijo la abogada al diario Gothamist.

Soto, que fue liberado con un grillete electrónico, llegó a Estados Unidos en 2024 y solicitó asilo, que, según medios locales, fue aprobado esta semana.

Fue detenido por agentes de inmigración el pasado febrero cuando salió a comprar pañales para su hijo de 11 meses y posteriormente enviado a Delaney Hall, donde los inmigrantes que participaban en la huelga denunciaron haber sido agredidos y rociados con gas pimienta.

La huelga atrajo a cientos de activistas que protestaron frente al centro en apoyo de los inmigrantes y durante esas movilizaciones se registraron enfrentamientos con agentes del ICE.

A su salida del centro lo esperaban su esposa, Gabriela, que estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo tras su arresto, sus dos hijos, activistas y representantes demócratas de Nueva Jersey, entre ellos los congresistas Rob Menendez y Analilia Mejía.

“Nuestro movimiento está en deuda con Martin. Su liderazgo dentro de Delaney Hall dio a miles de personas, tanto en Delaney Hall como en otros centros de detención de todo el país, el valor para defenderse”, indicó en un comunicado la organización Make the Road New Jersey.

VIDEO RECOMENDADO

Una persona que organismos de derechos humanos identificaron como un colombiano de 26 años murió baleado este lunes 13 de julio en Estados Unidos en un incidente en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (AFP)

SOBRE EL AUTOR