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El Dr. Marty Makary, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), durante una conferencia de prensa en Washington, DC, el 29 de julio de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
El Dr. Marty Makary, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), durante una conferencia de prensa en Washington, DC, el 29 de julio de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Marty Makary, dejó su cargo este martes, una partida anunciada por el presidente Donald Trump tras semanas de agitación política en torno a la agencia.

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