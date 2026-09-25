icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (R), observa mientras el presidente de China, Xi Jinping, pronuncia un discurso en el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (R), observa mientras el presidente de China, Xi Jinping, pronuncia un discurso en el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Juan Luis Del Campo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 24 a su par chino, Xi Jinping, una anticipada visita de Estado entre los líderes de las dos superpotencias del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.