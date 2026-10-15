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Resumen

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La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal federal del Distrito Central de Florida. Foto: archivo GEC
La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal federal del Distrito Central de Florida. Foto: archivo GEC
Por Agencia EFE

El excongresista republicano Matt Gaetz, quien fue uno de los más fieles aliados del presidente de EE.UU., Donald Trump, afronta una demanda civil presentada por dos mujeres que lo acusan de participar en una presunta trama de tráfico sexual de jóvenes que habría incluido el uso de drogas y viajes entre estados.

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