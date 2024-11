El congresista Matt Gaetz renunció a su escaño la semana pasada poco después de que el presidente electo Donald Trump anunciara que lo nominará para ser fiscal general de Estados Unidos, a pesar de haber sido investigado por el Departamento de Justicia. El primer efecto tras su dimisión lo anunció el titular de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien dijo que no haría público un informe de la Comisión de Ética sobre Gaetz porque este ya no era congresista. El político había sido investigado por supuesto tráfico sexual, soborno y uso de drogas ilegales. El segundo efecto se dio a través de la prensa, que en los últimos días ha publicado varios testimonios que comprometen al nominado, que debe ser ratificado por el Senado, donde en este momento no tiene garantías de recibir el respaldado.

Gaetz, de 42 años, era representante por Florida. Ocupaba un escaño desde el 2016, cuando Trump también ganó la Presidencia de Estados Unidos por primera vez.

Desde el 2021, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo ha investigado por acusaciones como haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad, por uso de drogas ilícitas, por haber aceptado sobornos, por mal uso de fondos de campaña y por compartir imágenes inapropiadas en el pleno de la Cámara.

Durante la investigación, los legisladores hablaron con más de una docena de testigos y revisaron miles de documentos.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Los testimonios ante el Comité de Ética

Matt Geatz habla durante un mitin de campaña de Donald Trump en el Lee's Family Forum en Henderson, Nevada, el 31 de octubre de 2024. (Foto de Ian Maule / AFP). / IAN MAULE

Joel Leppard, un abogado que representa a dos mujeres que testificaron ante el Comité de Ética que Gaetz les pagó por sexo varias veces, dijo el lunes a la prensa que una de ellas manifestó haber presenciado al congresista teniendo relaciones sexuales con una menor de edad en una fiesta en Florida a la que solo se podía asistir por invitación.

“En julio de 2017, en esta fiesta, ella estaba caminando hacia el área de la piscina, y miró a su derecha, y vio” a Gaetz “teniendo relaciones sexuales con su amiga, quien tenía 17 años”, dijo Leppard a ABC News.

Una de las mujeres representadas por Leppard dijo al Comité de Ética que no creía que Gaetz supiera que la joven era menor de edad.

Ambas mujeres también dijeron al comité que les pagaron por sexo usando la aplicación Venmo, explicó Leppard. Cabe precisar que en Florida la prostitución es ilegal.

ABC News reportó que el comité obtuvo evidencia, incluido un cheque y registros de pagos de Venmo, que supuestamente indicaban que Gaetz había pagado más de 10.000 dólares a dos mujeres que luego fueron testigos en las investigaciones de los legisladores.

Leppard sostuvo que a los pocos minutos de llegar a la fiesta en Orlando, una de sus clientes, que tenía 19 años en ese momento, fue presentada a Gaetz y luego llevada arriba para tener relaciones sexuales con él.

Más tarde esa noche, mientras caminaba fuera para ir a la zona de la piscina, afirmó que vio a Gaetz y a su amiga menor de edad teniendo relaciones sexuales, indicó Leppard.

NBC News dijo que el Departamento de Justicia también investigó a Gaetz por acusaciones de tráfico sexual que involucraban a una menor de 17 años. No fue acusado de ningún delito.

Leppard señaló que una de sus representadas participó en una llamada que fue grabada a petición del FBI, que en el 2020 monitoreó la conversación con Gaetz como parte de una investigación del Departamento de Justicia. Los fiscales finalmente declinaron presentar cargos.

Por su parte, la cadena CBS reportó que al menos cuatro mujeres revelaron al Comité de Ética haber recibido pagos a cambio de asistir a fiestas con drogas y sexo a las que presuntamente acudió Gaetz.

Gaetz niega las acusaciones y alega que ha sido blanco de un complot de extorsión.

Las dudas en el Senado

Fotografía de archivo del 15 de junio de 2024 del congresista estadounidense Matt Gaetz durante la Convención del Pueblo, una reunión de destacados conservadores organizada por el grupo político Turning Point Action. (EFE/EPA/DIEU-NIALO CHERY).

El martes, durante una visita a la sede de SpaceX, la prensa le preguntó a Trump si se replanteaba el nombramiento de Gaetz y este contestó con un “No”.

En cuanto a su confirmación para Fiscal General, algunos senadores republicanos han dicho que las acusaciones que pesan contra Gaetz dificultarán el proceso.

Mientras que los demócratas han pedido al FBI un informe sobre el excongresista.

En tanto, el Comité de Ética tenía previsto reunirse este miércoles para analizar si difunde públicamente su investigación.

Varios senadores republicanos y demócratas han manifestado que quieren revisar ese informe antes de que el Comité Judicial del Senado examine la nominación de Gaetz el año que viene.

Para lograr la luz verde a la nominación de Gaetz, basta el voto de la mayoría simple del Senado. Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47.

La agencia AFP recordó que Gaetz se volvió célebre en octubre del 2023, cuando consiguió echar al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.

Gaetz fue el hombre que presentó la moción de censura que llevó a la destitución del presidente de la Cámara, un hecho político sin precedentes en el Capitolio.

Matt Gaetz se opone al derecho al aborto, es abiertamente escéptico del clima y defensor del lobby de las armas.

La misión de Gaetz

La cadena de noticias CNN explicó que el próximo fiscal general tendrá un papel clave para ayudar a hacer cumplir las políticas de Trump sobre inmigración, salud reproductiva y represalias políticas.

Trump ha dicho que quiere desmantelar el sistema de justicia como parte de un plan para eliminar las restricciones legales y las protecciones tradicionales contra la interferencia política, según CNN.

Cuando era congresista, Gaetz acusó al Departamento de Justicia de haber sido instrumentalizado bajo el presidente Joe Biden para actuar contra conservadores, incluido Trump, y ha pedido la abolición del departamento y del FBI, a menos que se hagan cambios significativos, indicó CNN.

Gaetz ha acusado al FBI de ir “mucho más allá” de lo que permite la ley en términos de vigilancia.

“O recuperamos este Gobierno a nuestro favor, o desfinanciamos y nos deshacemos, abolimos el FBI, los CDC, la ATF, el Departamento de Justicia, cada uno de ellos si no se someten”, dijo Gaetz en la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2023.