Matthew Taylor, el padre de dos niños de 2 años y 10 meses que fueron encontrados muertos en Baja California, México, afirmó que los asesinó porque llevaban dentro “el ADN de serpiente de su madre” y temía que se convirtieran en monstruos.

Según informan Telemundo y el periódico The San Diego Union-Tribune, el hombre fue detenido por las autoridades fronterizas de Estados Unidos como sospechoso de haber asesinado a sus hijos de nacionalidad estadounidense.

Los agentes de la frontera detuvieron a Taylor, de 40 años, cuando quería cruzar de Tijuana a su país por el puesto de entrada de San Ysidro el pasado lunes. El hombre fue acusado de dos cargos de asesinato en el extranjero de un ciudadano de Estados Unidos.

¿Qué pasó?

Taylor, que dirige una escuela de surf en Santa Bárbara (California) y es egresado de la San Diego Point Loma Nazarene University, fue señalado por su esposa de haberse llevado a sus hijos en una furgoneta el pasado sábado.

La mujer le contó a la policía que Taylor no contestaba los mensajes, pero que no creía que le hiciera daño a sus dos hijos. Además, relató que estaba preocupada porque en el vehículo no había una silla de seguridad.

Después de 24 horas, la mujer presentó una denuncia por la desaparición de los menores. En base a la declaración jurada, la esposa pudo informar que Taylor había estado en Rosarito el domingo gracias a la aplicación Find My Phone.

Los detectives indicaron que en un video de cámaras de seguridad observaron que Taylor se registró en un hotel de Rosarito el sábado con los dos pequeños.

Hiram Sánchez Zamora, fiscal de Baja California, contó que las imágenes muestran a Taylor salir del hotel el lunes en la madrugada (alrededor de las 2 de la mañana) con los dos menores. Unas horas más tarde, el sujeto vuelve, pero sin sus hijos.

El lunes a las 7:27 de la mañana, la policía de Baja California recibió una llamada sobre el hallazgo de los cuerpos de dos menores. Estaban en una zanja cerca del rancho El Descanso, entre Tijuana y Ensenada.

El niño fue hallado con 17 puñaladas y la niña con 12. Incluso, muy cerca de los cuerpos se halló un “estaca de madera manchada de sangre”. En principio, se creía que era el arma homicida. Gracias a la misma aplicación de ubicación, se localizó el mismo lunes a Taylor cerca del puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tras la detención de Taylor, las autoridades estadounidenses recibían la información del hallazgo de los cuerpos, que coincidían con la descripción de los hijos.

Confesión

El sujeto dijo que los había asesinado con un fusil de pesca submarina, que botó un par de kilómetros más allá con la ropa ensangrentada y la manta de bebé. Los mexicanos pudieron encontrar estos objetos.

Taylor le relató a los agentes del FBI que los había asesinado disparándoles en el pecho porque había sido “iluminado por QAnon y las teorías de conspiración Illuminati” y creía que “estaba salvando al mundo de los monstruos”.

Además, Taylor indicó que venía “recibiendo visiones y señales que revelaban que su esposa poseía ADN de serpiente y lo había transmitido a sus hijos”.

Conforme a los criterios de Saber más

_________________________________

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Haití fue asesinado el miércoles por un comando integrado por personas extranjeras, según la versión oficial del Gobierno. (Video: AFP)