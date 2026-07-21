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El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., durante una conferencia de prensa en Washington, DC, EE.UU., el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., durante una conferencia de prensa en Washington, DC, EE.UU., el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., confirmó este martes la suspensión de pagos federales a los estados demócratas de California y Minnesota para el programa social Medicaid debido a “sospechas de fraude e incumplimiento de normas”.

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