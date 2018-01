Lansing. Larry Nassar, ex médico deportivo en Michigan que abusó sexualmente de más de un centenar de niñas y adolescentes, incluyendo gimnastas, fue sentenciado el miércoles a entre 40 y 175 años de cárcel.



"Acabo de firmar su sentencia de muerte (...) Usted no tiene el derecho de volver a caminar fuera de una prisión", le dijo la jueza Rosemarie Aquilina. Poco antes, Nassar pidió disculpas por "el dolor, trauma y destrucción emocional" de sus víctimas.



En la visión de la jueza, "usted aún no entiende que es un peligro". Aquilina dijo estar convencida del poder de rehabilitación, "pero no veo que eso sea posible con usted".



El médico de 54 años ya había sido condenado a 60 años de cárcel por cargos relacionados con pornografía infantil. La sentencia se conoce tras un extenso juicio en el que sus víctimas o familiares dieron terribles detalles sobre los sistemáticos abusos.



Entre las víctimas que el miércoles ofrecieron sus declaraciones estuvo Rachael Denhollander, una de las primeras mujeres que públicamente se identificó como una de las víctimas de Nassar.



Larry Nassar se había declarado culpable de abusar de siete personas en la zona de Lansing, pero se permitió que en la audiencia declaren todas las víctimas que deseen hacerlo. Al final fueron más de 150.



Las mujeres narraron que el médico, sin guantes, las penetraba con las manos sin justificación cuando estaban en la camilla de examen. Las acusadoras, que en el momento de los hechos eran menores de edad, relataron que confiaban en Nassar, se negaban a creer lo que les acababa de ocurrir, o tenían miedo de hacer una denuncia. En ocasiones usaba una sábana o su propio cuerpo para evitar que los padres de la niña, que estaban ahí mismo en el consultorio, puedan ver lo que estaba haciendo.



Al leer la sentencia, la jueza Aquilina añadió también que "en el caso de que algún día usted vuelva a estar en libertad -algo de lo que dudo mucho-, deberá registrarse como agresor sexual".



"No hay palabras para describir la profundidad y la amplitud de cuánto lamento lo que ha ocurrido", expresó el ex médico, quien trató de dirigirse a algunas de las atletas denunciantes en la sala pero recibió un llamado de atención de la jueza.



Nassar estuvo durante casi tres décadas vinculado al equipo de la Federación Estadounidense de Gimnasia, donde atendió como médico a las principales estrellas del equipo, incluidas varias campeonas mundiales y multimedallistas olímpicas.



Talentos de la talla de Simone Biles, Aly Raisman, Alexis Moore, McKayla Maroney y Gaby Douglas, entre otras, denunciaron los abusos sexuales que sufrieron durante años por parte de Nassar.



En diciembre del año pasado, Nassar ya había sido condenado a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil.



Los testimonios

Durante más de una semana, Larry Nassar se sentó en el banquillo del tribunal viendo y escuchando los relatos de las decenas de jóvenes abusadas, quienes relataron cómo Nassar usó su poder y la confianza que las niñas y los adultos le tenían para aprovecharse de ellas durante años.



"Llamó a la puerta de mi habitación y me dijo 'creo que te vendría bien un masaje'. Era un médico, todos los adultos lo querían. ¿Quién era yo, una mera adolescente sin conocimiento médico, para decir algo, para cuestionar sus métodos? Tenía 16 años la primera vez que ocurrió", dijo Aly Raisman, gimnasta olímpica y ex capitana del equipo de EE.UU. en el 2012.



Jennifer Rood Berdford, jugadora de voleibol en la Universidad de Michigan en donde Nassar también abusaba de niñas dijo: "Recuerdo preguntarme: '¿Es esto normal?' Él me empezó a hablar sobre cómo este método había ayudado a tantas deportistas. Me hizo acostar boca abajo, presionó en áreas alrededor de la vagina, luego me introdujo los dedos. Hizo presión en lugares que yo no sabía que existían y mientras mi cuerpo me traicionaba yo me sentía mortificada e indefensa. Me culpé por lo que había sentido”.



Un escándalo ocultado

A raíz del escándalo, el lunes varios de los más importantes dirigentes de la propia Federación Estadounidense de Gimnasia presentaron las renuncias irrevocables a sus cargos.



En una carta abierta, el presidente del comité olímpico estadounidense, Scott Blackmun, dijo que una investigación buscará examinar "cómo un abuso de esta magnitud puso pasar desapercibido durante tanto tiempo.



La situación de esos funcionarios se tornó inevitable después de que la estelar Raisman se preguntó ante la corte cómo fue posible que Nassar hubiera podido abusar de atletas durante décadas sin que la Federación hiciera nada por evitarlo.



"Son necesarios mayores cambios para ayudar a crear una cultura que fomente la práctica del deporte seguro... esto incluye un cambio total de liderazgo, lo que quiere decir que todos los miembros de la USAG deben dimitir", apuntó Blackmun.



La oleada de denuncias comenzó en el 2016 con la ex atleta Rachel Dehollander, quien dijo que Nassar la sometió a abusos sexuales cuando tenía solamente 15 años.



La denuncia de Dehollander provocó una avalancha incontenible de acusaciones similares, ya que más de 120 mujeres dijeron haber pasado por lo mismo, y así el escándalo alcanzó proporciones gigantescas.



"Este es el mayor escándalo de agresiones sexuales en la historia del deporte", dijo recientemente Dehollander, quien ahora es entrenadora de gimnasia y acompañó todo el proceso contra Nassar.

