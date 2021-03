Meghan Markle negó de plano haber hecho llorar a Kate Middleton antes de su matrimonio con Harry, en una entrevista con Oprah Winfrey divulgada este domingo por CBS.

“Todos en la institución sabían que no era cierto”, dijo Meghan sobre el incidente, que ha sido estudiado detenidamente por la prensa del corazón.

“Ocurrió lo contrario”, agregó Meghan, y dijo que Kate “estaba molesta por algo, pero lo guardó para sí y se disculpó”.

Meghan dijo que al incidente fue “un punto de inflexión” en sus relaciones con la familia real.

Meghan dijo que no abundó en detalles para no “desprestigiar” a Kate, porque “se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”, sino para dejarlo en claro, porque todos en le Palacio sabían la verdad y no la defendieron.

