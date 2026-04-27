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La primera dama Melania Trump participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas
La primera dama Melania Trump participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas
/ Yuri Gripas / POOL
Por Agencia AFP

Melania Trump arremetió el lunes contra el cómico Jimmy Kimmel por un monólogo en el que decía que la primera dama de Estados Unidos tenía el brillo de la que espera quedarse viuda, una broma hecha la semana pasada, pero recuperada por los republicanos tras el ataque en una cena a la que asistía Donald Trump el sábado.

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