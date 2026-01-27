Fotografía de archivo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Melania Trump pide “unidad” y protestas “en paz” para rebajar la tensión en Minneapolis
Resumen de la noticia por IA
Melania Trump pide “unidad” y protestas “en paz” para rebajar la tensión en Minneapolis

Melania Trump pide “unidad” y protestas “en paz” para rebajar la tensión en Minneapolis

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La primera dama de Estados Unidos, , instó este martes a los ciudadanos estadounidenses a “unirse y protestar pacíficamente” de cara a rebajar las tensiones que se viven en la ciudad de tras la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza.

“Necesitamos unidad, hago una llamada a la unidad”, afirmó en una entrevista en un programa de la cadena Fox con motivo de la presentación del documental ´Melania´ que se estrena este viernes en Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que se está investigando el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE

Con un tono apaciguador en medio de los disturbios en el estado de Minnesota por las operaciones migratorias masivas, Melania Trump apeló al papel del presidente de Estados Unidos, , y aseguró que está trabajando con el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “para que todo sea pacífico y sin disturbios”.

En un mensaje conciliador en línea con los últimos movimientos de la Casa Blanca, Melania Trump aseguró estar contra la violencia, y dijo “si protestan, protesten en paz”.

“Necesitamos unidad en estos tiempos”, insistió.

La muerte de Pretti a manos por disparos de varios agentes de inmigración el pasado sábado ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo masivo en Minneapolis, que ha supuesto el despliegue de unos 3.000 agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig
Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig

La primera dama tuvo también palabras para los afectados por la tormenta que cruza estos días Estados Unidos y aseguró que el Gobierno trabaja para que todos los ciudadanos estén seguros.

Durante la entrevista en el programa ´Fox & Friends´, Melania Trump dio algunos detalles sobre el documental sobre su figura que se estrena el 30 de enero y que ha despertado mucha expectación en Estados Unidos.

“Es una historia que muestra lo que no se había visto antes. Los veinte días de transición entre ser una persona privada y volver a ser primera dama. Mis negocios, mis preferencias antes de llegar el año pasado a la Casa Blanca de nuevo”, concluyó.

Miles de manifestantes salieron el sábado 10 de enero a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC