La filántropa Melinda French Gates, una de las más importantes del mundo, anunció el lunes que renunciará al cargo de copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates que ayudó a dirigir desde el 2000. Aseguró que en adelante se dedicará a la filantropía por su cuenta con un fondo de 12.500 millones de dólares.

De acuerdo con CNN, la fundación ha realizado pagos de subvenciones por valor de casi US$ 78.000 millones en los casi 25 años transcurridos desde su creación.

Melinda French Gates, que se divorció de Bill en el 2021 luego de 27 años de matrimonio, dijo en un comunicado en la red social X que dimitirá el 7 de junio para avanzar “hacia el siguiente episodio” de su actividad benéfica y sugirió que se centrará en los derechos de las mujeres.

Melinda French Gates habla durante un panel titulado "Infraestructura digital: acumulando beneficios" en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, el 14 de abril de 2023. (Foto de Stefani Reynolds / AFP). / STEFANI REYNOLDS

“Es un momento crítico para las mujeres y niñas en Estados Unidos y todo el mundo, y quienes luchan para proteger y promocionar la igualdad necesitan apoyo urgente”, expresó.

“Esta no fue una decisión fácil... Estoy inmensamente orgullosa de la fundación que Bill y yo construimos juntos y del extraordinario trabajo que hace al abordar las desigualdades alrededor del mundo”, agregó Melinda French Gates, de 59 años.

“Bajo los términos de mi acuerdo con Bill, al dejar la fundación, tendré unos 12.500 millones de dólares adicionales para entregar a mi trabajo en nombre de las mujeres y las familias”, agregó la empresaria.

En respuesta al anuncio, Bill Gates dijo lamentar la partida de su exesposa pero aseguró que “tendrá un enorme impacto en su futura obra filantrópica”.

Bill Gates observa durante una mesa redonda en la Cumbre de Soluciones Globales de Berlín, celebrada del 7 al 24 de mayo de 2024. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN).

“De cara al futuro, sigo plenamente comprometido con el trabajo de la Fundación en todas nuestras estrategias y con la realización de las oportunidades que tenemos para seguir mejorando las vidas de millones de personas en todo el mundo”, escribió Bill.

La organización que Melinda fundó con su exesposo cambiará de nombre por el de Fundación Gates, y Bill Gates se convertirá en su único presidente.

¿Quién es Melinda French Gates?

Melinda Gates llega a una reunión con el presidente francés en el Palacio del Elíseo en París el 1 de julio de 2021. (Foto por Ludovic MARÍN / AFP). / LUDOVIC MARIN

Melinda French Gates nació en Dallas, Texas, el 15 de agosto de 1964. Fue la segunda de cuatro hermanos, criados en una familia católica. Su padre era ingeniero aeroespacial y su madre, ama de casa.

Un perfil de Melinda publicado en la revista Fortune en el 2008 la describe como “estudiante estrella” en el colegio, y como alguien dedicada desde joven a actividades de voluntariado.

Cuando era adolescente, se empezó a interesar en las computadoras. Fue luego de que su padre llevó una Apple II a su casa, según el artículo de Fortune.

Al salir de la escuela, siguió las carreras de Computación y Economía, y una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de Duke, Estados Unidos.

En 1987 entró a trabajar a Microsoft como gerente de productos. Era la más joven y la única mujer entre las 10 personas contratadas junto a ella, de acuerdo con Fortune. Ese mismo año empezó a salir con Bill, se casaron en 1994 en Hawái, y tuvieron tres hijos: Jenn, Rory y Phoebe.

Durante su carrera en Microsoft se dedicó a desarrollar productos multimedia, como la web Expedia, y también fue Gerente General de Productos de Información (como la enciclopedia Encarta), hasta 1996.

Comenzó su labor filantrópica en 1997, un año después de dejar su trabajo en Microsoft, cofundando la Gates Library Foundation con su entonces marido. La misión de la fundación era ayudar a las bibliotecas públicas estadounidenses a ofrecer acceso gratuito a Internet, según el sitio web de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Aquella fundación fue precursora de la Fundación Bill y Melinda Gates, que se creó oficialmente en el 2000 y se centra en la salud mundial, la ciencia y la educación, de acuerdo con CNN.

Según su sitio web, la fundación ha lanzado fondos para luchar contra enfermedades como el sida, la poliomielitis y la malaria, combatir la desnutrición y ayudar a las mujeres a acceder a anticonceptivos.

“Literalmente, consultamos la tabla de las mayores desigualdades y donamos allí donde podemos efectuar el mayor cambio”, dijo Melinda French Gates en Fortune sobre la estrategia de la fundación.

CNN destacó que fuera de la fundación, Melinda French Gates tuvo un impacto significativo en el mundo de la filantropía al ayudar a crear The Giving Pledge (el compromiso de dar) en el 2010.

Según su sitio web, The Giving Pledge cuenta con más de 240 integrantes y representa un compromiso entre las personas más ricas del mundo para dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas durante su vida o a través de sus testamentos.

Además de Melinda French Gates, Bill Gates y Warren Buffett, The Giving Pledge cuenta entre sus firmantes a multimillonarios como Mark Zuckerberg, Elon Musk y MacKenzie Scott.

“Reconozco que es absurdo que tanta riqueza esté concentrada en manos de una sola persona, y creo que lo único responsable que se puede hacer con una fortuna de este tamaño es donarla, de la forma más reflexiva e impactante posible”, escribió French Gates en su carta de compromiso.

Linsey McGoey, profesora de sociología en la Universidad de Essex y autora de “No existe tal cosa como un obsequio gratuito: la Fundación Gates y el precio de la filantropía”, dijo que la salida de Melinda French Gates plantea nuevamente la cuestión de si el poder sobre la fundación debería estar más ampliamente distribuido.

“¿Debería haber más que un núcleo reducido de personas a cargo?”, preguntó McGoey. Añadió que la fundación controla una gran cantidad de financiación que afecta a personas que carecen de “un camino democrático” para cuestionar cómo se utiliza.

Empresaria y autora

Melinda French Gates también es empresaria. En el 2015, fundó Pivotal Ventures, “una empresa de inversión e incubación”, que financia “ideas, gente y organizaciones transformacionales” para impulsar “el progreso social de las mujeres y las familias en EE.UU.”, según la web de la compañía.

Melinda también es autora del libro The Moment of Lift (“No hay vuelta atrás”), publicado en el 2019 y que habla sobre las “mujeres inspiradoras” que ha conocido en todo el mundo y sobre cómo se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres.

En el 2016, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama otorgó Melinda y Bill Gates la Medalla de la Libertad, el galardón civil más alto del país.

Esta imagen del 19 de abril de 2020 muestra a Melinda Gates y Bill Gates hablando durante "One World: Together At Home" presentado por Global Citizen. (AFP). / HANDOUT

El día que habló de su divorcio

Melinda y Bill Gates se divorciaron en el 2021 luego de 27 años de matrimonio. En octubre del 2022, en una entrevista con Fortune, ella dijo que su separación “fue increíblemente dolorosa, de innumerables maneras, pero tuve la privacidad para superarlo”.

“También seguí trabajando con la persona de la que me estaba alejando, y necesitaba presentarme y hacer lo mejor posible todos los días. Entonces, aunque podría estar llorando a las 9 a.m. y luego tener una videoconferencia a las 10 a.m. con el hombre del que voy a separarme, tenía que presentarme y dar lo mejor de mí”, recordó. “Y aprendí, como líder, que podía hacerlo”, agregó.

Sobre por qué decidió separarse de Bill, Melinda dijo: “Tenía algunas razones por las que ya no podía seguir en ese matrimonio”.

Unos meses antes, en marzo del 2022, Melinda Gates le dijo a Gayle King, en CBS Morning, que las reuniones de Bill con Jeffrey Epstein, fallecido criminal sexual, no le habían sentado bien.

“Como dije, no es una cosa, fueron muchas cosas, pero no me gustó que hubiera tenido reuniones con Jeffrey Epstein, no”, indicó Melinda.

También habló de la infidelidad que cometió Bill con una extrabajadora en el año 2000 y que fue reportada por el diario The Wall Street Journal en el 2019.

Melinda dijo que perdonó a su entonces esposo y señaló: “Llegó un momento en el que había suficiente allí que me di cuenta de que simplemente no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos”.

Cuando la infidelidad fue revelada, un portavoz de Bill Gates manifestó: “Hubo una aventura hace casi 20 años que terminó amistosamente”.