Escuchar
(2 min)
La filántropa estadounidense Melinda French Gates habla durante un panel en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, el 14 de abril de 2023. (Stefani Reynolds / AFP)

La filántropa estadounidense Melinda French Gates habla durante un panel en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, el 14 de abril de 2023. (Stefani Reynolds / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La filántropa estadounidense Melinda French Gates habla durante un panel en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, el 14 de abril de 2023. (Stefani Reynolds / AFP)
La filántropa estadounidense Melinda French Gates habla durante un panel en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, el 14 de abril de 2023. (Stefani Reynolds / AFP)
/ STEFANI REYNOLDS
Por Agencia EFE

Melinda Gates, exmujer del magnate estadounidense Bill Gates, señala que los papeles que se han desclasificado sobre el pederasta Jeffrey Epstein le recuerdan etapas muy dolorosas de su matrimonio con el fundador de Microsoft, que aparece en ellos, y pidió justicia para las víctimas y explicaciones de los implicados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia
EEUU

Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia

START III: ¿Qué pasará ahora que expira el último tratado nuclear clave entre Estados Unidos y Rusia?
Actualidad

START III: ¿Qué pasará ahora que expira el último tratado nuclear clave entre Estados Unidos y Rusia?

Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de Casa Blanca en su cruzada “antiwoke”
EEUU

Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de Casa Blanca en su cruzada “antiwoke”

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Trump en Florida en 2024
EEUU

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Trump en Florida en 2024