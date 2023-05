Se supone que el Memorial Day o Día de los Caídos en Estados Unidos se trata de llorar y recordar a los miembros del servicio fallecidos, pero marca también el comienzo extraoficial del verano en la nación norteamericana y se enmarca en un largo fin de semana de descuentos en cualquier cosa, desde colchones hasta cortadoras de césped.

Auto club AAA, la Asociación Americana del Automóvil, dijo en un pronóstico de viajes que este fin de semana festivo podría ser “uno para los libros de récords, especialmente en los aeropuertos”, con 42 millones de estadounidenses proyectados para viajar 50 millas (80 kilómetros) o más.

Funcionarios federales dijeron este viernes que la cantidad de viajeros aéreos ya había alcanzado un máximo de la era de la pandemia.

Pero para Manuel Castañeda Jr., de 58 años, el día será tranquilo en Durand, Illinois, en las afueras de Rockford. Perdió a su padre, un infante de marina estadounidense que sirvió en Vietnam, en un accidente en California mientras entrenaba a otros infantes de marina en 1966.

“El Día de los Caídos es muy personal”, dijo Castañeda, quien también sirvió en la Infantería de Marina y la Guardia Nacional del Ejército, de donde conoció a quienes murieron en combate. “No son solo los especiales. No es solo la barbacoa”.

Pero el oficial retirado trata de no juzgar a otros que pasan las vacaciones de manera diferente: “¿Cómo puedo esperar que entiendan la profundidad de lo que siento cuando no han experimentado nada como eso?”

1. El propósito oficial del feriado

Es un día de reflexión y recuerdo de aquellos que murieron mientras servían en el ejército de Estados Unidos, según el Servicio de Investigación del Congreso. El feriado se observa en parte por el Momento Nacional del Recuerdo, que alienta a todos los estadounidenses a hacer una pausa a las 3 p.m. por un momento de silencio.

2. Los orígenes de las vacaciones

La festividad se deriva de la Guerra Civil estadounidense, en que murieron más de 600.000 miembros del servicio, tanto de la Unión como de la Confederación, entre 1861 y 1865.

Hay poca controversia sobre la primera celebración nacional de lo que entonces se llamaba el Día de la Decoración. Ocurrió el 30 de mayo de 1868, después de que una organización de veteranos de la Unión llamara a decorar las tumbas de guerra con flores, que estaban en flor.

La práctica ya estaba muy extendida a nivel local. Waterloo, Nueva York, comenzó una celebración formal el 5 de mayo de 1866 y luego se proclamó como el lugar de nacimiento de la festividad.

Sin embargo, Boalsburg, Pensilvania, rastreó su primera observancia hasta octubre de 1864, según la Biblioteca del Congreso. Y las mujeres en algunos estados confederados estaban decorando tumbas antes del final de la guerra.

Pero David Blight, profesor de historia de Yale, apunta al 1 de mayo de 1865, cuando unas 10.000 personas, muchas de ellas de raza negra, salieron a desfilar, escucharon discursos y dedicaron las tumbas de los muertos de Union en Charleston, Carolina del Sur.

Los miembros del Tercer Regimiento de Infantería de Estados Unidos, también conocido como The Old Guard, colocan banderas frente a cada lápida para Banderas en el Cementerio Nacional de Arlington, el 25 de mayo de 2023. (Foto AP/Andrew Harnik).

3. ¿Una festividad sagrada o sacrílega?

Existen críticas por el alejamiento de la festividad de su significado original. Ya en 1869, The New York Times escribió que la festividad podría volverse “sacrílega” y dejar de ser “sagrada” si se enfoca más en la pompa, las cenas y la oratoria.

En 1871, el abolicionista Frederick Douglass temía que los estadounidenses estuvieran olvidando el ímpetu de la Guerra Civil -la esclavitud- cuando pronunció un discurso en el Día de la Condecoración en el Cementerio Nacional de Arlington.

“Nunca debemos olvidar que los soldados leales que descansan debajo de este césped se interpusieron entre la nación y los destructores de la nación”, dijo.

Sus preocupaciones estaban bien fundadas, dijo Ben Railton, profesor de estudios ingleses y estadounidenses en la Universidad Estatal de Fitchburg en Massachusetts.

A pesar de que aproximadamente 180.000 hombres negros sirvieron en el Ejército de la Unión, el feriado en muchas comunidades se convertiría esencialmente en el “Día de los Caídos en Memoria de los blancos”, dijo Railton.

Mientras tanto, cómo se pasa el día, al menos por parte de los funcionarios electos de la nación, se ha convertido en asunto de escrutinio después de la Guerra Civil.

En la década de 1880, se dijo que el entonces presidente Grover Cleveland había ido a pescar, y “la gente estaba horrorizada”, dijo Matthew Dennis, profesor emérito de historia de la Universidad de Oregón.

4. La evolución del Día de los Caídos

El profesor emérito Dennis dijo que la importancia del Día de los Caídos disminuyó un poco con la adición del Día del Armisticio, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. El Día del Armisticio se convirtió en feriado nacional en 1938 y pasó a llamarse Día de los Veteranos en 1954.

Una ley del Congreso cambió el Día de los Caídos de cada 30 de mayo al último lunes de mayo de 1971. Dennis dijo que la creación del fin de semana de tres días reconoció que el Día de los Caídos se había transformado durante mucho tiempo en un recuerdo más genérico de los muertos, así como un día de ocio.

En 1972, la revista Time dijo que la festividad se había convertido en “una fiesta nacional de 3 días que parece haber perdido gran parte de su propósito original”.

5. ¿Por qué las ventas y los viajes?

Incluso en el siglo XIX, las ceremonias fúnebres eran seguidas de actividades recreativas como picnics y carreras a pie, dijo Dennis.

El feriado también evolucionó junto con el béisbol y el automóvil, la semana laboral de cinco días y las vacaciones de verano, según el libro de 2002 “A History of Memorial Day: Unity, Discord and the Pursuit of Happiness”.

A mediados del siglo XX, un pequeño número de negocios comenzó a abrir desafiantemente en la festividad.

Una vez que el feriado pasó al lunes, “las barreras tradicionales contra hacer negocios comenzaron a desmoronarse”, escribieron los autores Richard Harmond y Thomas Curran.

En estos días, las ventas y los viajes del Día de los Caídos están profundamente arraigados en la memoria de la nación. Este fin de semana viajarán 2,7 millones de personas más para el inicio no oficial del verano en comparación con el año pasado, a pesar de la inflación, según AAA.

La Administración de Seguridad del Transporte dijo que evaluó a 2,66 millones de personas en los puntos de control del aeropuerto el jueves, unas 2.500 más que el viernes pasado, y el número más alto desde el domingo posterior al Día de Acción de Gracias en 2019.

Mientras tanto, Jason Redman, de 48 años, un agente especial de la Marina retirado que luchó en Irak y Afganistán, dijo que estará pensando en los amigos que ha perdido. Treinta nombres están tatuados en su brazo “por cada chico que yo personalmente conocí que murió”.

Quiere que los estadounidenses recuerden a los caídos, pero también que se diviertan, sabiendo que se sacrificaron vidas para forjar la festividad.