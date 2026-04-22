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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ Jim Lo Scalzo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia AFP

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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