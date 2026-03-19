México denunció este jueves la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y calificó de “inaceptables” estos decesos, en medio de la política antiinmigrante de Donald Trump.

El caso, ocurrido en un centro de detención en el estado de Florida, se suma al de otros dos mexicanos: uno fallecido a inicios de marzo en California y otro, a mediados de enero en Georgia.

El más reciente deceso tuvo lugar en una instalación del condado de Glades, que mantiene un convenio con ICE para custodiar a detenidos por motivos migratorios, indicó la cancillería mexicana en un comunicado.

“El Gobierno de México reitera que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento”, añadió la entidad.

La cancillería no identificó a la víctima ni informó sobre la fecha de su muerte.

Según el gobierno, las autoridades estadounidenses investigan el caso.

El año pasado murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de inmigrantes. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

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