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Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

México denunció este jueves la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y calificó de “inaceptables” estos decesos, en medio de la política antiinmigrante de Donald Trump.

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