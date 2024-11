En una videollamada con El Comercio, Flynn advierte que un triunfo de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris acercaría a EE.UU. al comunismo y considera que un fraude electoral es “absolutamente posible”. También defiende que Latinoamérica se beneficiaría más de una victoria de Trump.

— Usted ha dicho en los últimos meses que es importante proteger el voto en estas elecciones. ¿En qué se basa para afirmar que el voto está en riesgo?

Me baso en décadas de elecciones en todo el mundo que, en mi opinión, se han puesto en peligro por la idea de que el fraude puede introducirse en los sistemas que utilizamos, ya sea en las urnas o ahora en estas máquinas que hemos estado usando en los últimos 20 años en todo el mundo. Y las máquinas, por supuesto, están plagadas de personas que pueden cometer algún tipo de delito cibernético al manipularlas. Pensemos en todo el advenimiento de la inteligencia artificial y la guerra cibernética. Lo que tenemos que hacer es entender los procesos de votación y también quiénes son los lados opuestos en una elección. Los bandos opuestos en nuestro caso son el americanismo y la idea de ‘America first’ frente al comunismo. Tenemos una ideología en nuestro país que se inclina mucho hacia el comunismo.

— ¿Cree que realmente es posible un fraude en estas elecciones en EE.UU.?

Por supuesto que es posible. Absolutamente posible. ¿Creo que va a ocurrir? Bueno, ya estábamos viendo algunos indicios, pero creo que lo más importante para las elecciones es que la gente salga a votar, que ejerza su voto. Aquí en Estados Unidos todavía tenemos la oportunidad de que el voto de una persona cuente igual que el de los demás. Así que tanto si eres la persona más rica del mundo como si eres la persona más pobre del país, tu voto vale igual. Todavía tenemos eso, entonces la gente tiene que salir y ejercer su voto. Y le he dicho a la gente que si va a votar, traiga a cinco o diez amigos consigo. Esta vez nuestro voto tiene que ser abrumador.

— Muchos antiguos aliados de Trump son ahora sus enemigos. ¿Por qué usted mantiene su apoyo a Donald Trump?

No son muchos, solo unos pocos. Y hay que preguntarse por qué y dónde están hoy. Hay que ver si están trabajando para la industria de defensa o para la comunidad de inteligencia o en alguna junta directiva para uno de los complejos gubernamentales con los que tratamos. Como siempre decimos, tienes que seguir el dinero. ¿Por qué yo me quedo con él? Me quedo con él porque sé a ciencia cierta que este hombre ama a Estados Unidos Y sé a ciencia cierta que lo que me pasó a mí también le pasó a él, excepto que yo no era el presidente de Estados Unidos y él sí. Pero sé que este hombre ama a nuestro país. Quiere mejorarlo. Quiere hacerlo grande de nuevo. Quiere cuidar primero de Estados Unidos, y entonces que el país sea visto como un líder para el resto del mundo. Yo lo sé a ciencia cierta. He hablado con él muchas veces. He pasado tiempo con él y él ama a este país tanto como yo, por eso me he mantenido firme con él, porque estamos en un momento realmente difícil en el que tenemos que derrotar al comunismo que está asomando su fea cabeza aquí.

Michael Flynn junto a Donald Trump.

— ¿Qué podemos esperar de una nueva administración Trump?

Creo que podemos esperar una economía muy fuerte, aún más fuerte de lo que fue en su primer período. Creo que el mundo puede esperar que el Ejército de Estados Unidos vuelva a ser un Ejército respetado en todo el mundo. Creo que nuestra propia seguridad y protección aquí en Estados Unidos va a mejorar enormemente porque Donald Trump va a cerrar la frontera y vamos a iniciar una especie de campaña de deportación para deshacernos de los criminales que fueron enviados a nuestro país, así como de muchos otros que vinieron aquí ilegalmente. No podemos tener un país con las fronteras abiertas y con tantos delincuentes y terroristas conocidos dentro. Vamos a reducir la delincuencia en las calles. Éstas son sólo algunas de las cosas que podemos esperar. Y añadiría el prestigio de tener un presidente despierto, un presidente con capacidad de liderazgo. Joe Biden y Kamala Harris han demostrado cero capacidad de liderazgo y nuestro país está pidiendo a gritos líderes con esa capacidad en estos momentos. Donald Trump es ese hombre para nuestro tiempo.

— ¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias de una victoria de Kamala Harris?

Creo que de inmediato vamos a ver un asalto a la Constitución de Estados Unidos. Vamos a oír hablar de cambiar la composición de nuestro Tribunal Supremo y del Senado. Ella ha hablado de convertir al Distrito de Columbia y a Puerto Rico en los estados 51 y 52 de Estados Unidos, lo que aumentaría el número de senadores estadounidenses. Creo que vamos a ver una federalización de la burocracia y con eso van a consumir mucha más autoridad a nivel federal, lo que para todos los efectos es socialismo. Y luego realmente van a girar hacia un comunismo duro. Creo que van a perseguir a sus enemigos políticos aún más de lo que están haciendo ahora, lo que es realmente peligroso. Va a haber un ataque completo a la Primera Enmienda. Creo que vamos a ver un ataque a la libertad de religión en este país donde incluso podemos imaginar el cierre de iglesias. Creo que la libertad de expresión está en peligro. Y esas son solo algunas consecuencias y son bastante serias.

— ¿EE.UU. estará más seguro con Trump que con Harris?

El mundo estará más seguro con Donald Trump. Con las relaciones que tendrá con los líderes de América Central y del Sur, podemos vernos realmente con un líder que este hemisferio puede aprovechar. Trump es un líder que no solo hará grande a Estados Unidos de nuevo, sino que trabajará con este hemisferio porque este hemisferio tiene mucha capacidad, mucho potencial, mucha riqueza, muchos recursos naturales. Y si trabajamos juntos en el hemisferio occidental, por así decirlo, si tenemos un buen líder a cargo, y ese es Estados Unidos dirigido por Donald Trump, hay muchas oportunidades que podemos aprovechar.

Y también podemos mirar al exterior, podemos parar las guerras, empezar a tener conversaciones razonables con los líderes mundiales de nuevo. Biden y Harris no han hablado con la administración de Vladimir Putin en más de dos años. Esta administración no se ha comunicado con los líderes de todo el mundo. Es una locura. Incluso si no nos gustan, o si tienen una ideología diferente, tenemos que tener las agallas para hablar con ellos y tratar con ellos. Trump es un tipo que trata con la gente de tú a tú, y trata con los líderes, y obviamente le gusta tratar con ellos desde una posición de fuerza. Y cuando Estados Unidos es fuerte, eso es algo bueno para todos. Es bueno para todo el mundo. Es bueno incluso para las naciones comunistas, porque al menos podemos demostrarle a la gente de esos países que Estados Unidos sigue siendo fuerte.

— ¿Qué oportunidades ve para América Latina si Trump gana estas elecciones? Países como el Perú, por ejemplo, tienen fuertes inversiones de China

Creo que hay oportunidades extraordinarias. La geografía de Estados Unidos es rica en recursos naturales, capacidades energéticas, elementos de tierras raras, los elementos básicos que se requieren en cada tipo de maquinaria conocida por el hombre en este momento se puede encontrar aquí mismo en Estados Unidos La fabricación y la capacidad de innovación de la gente de este país todavía existe. Seguimos teniendo los mejores avances tecnológicos del planeta. Todo eso puede ponerse al servicio de los pueblos de América Latina. No quiero que la gente abandone sus países en América Latina porque no tienen nada que hacer. Si la gente se va de sus países, eso significa que su gobierno es terrible, probablemente sea una dictadura o un gobierno de tendencia comunista, porque los que están en países buenos y fuertes, como Paraguay y Argentina, no se van.

Cuando pongamos orden en Estados Unidos con un liderazgo fuerte, con la riqueza de la geografía de este país y de su gente, toda América Latina se beneficiará. Los latinoamericanos no deberían abandonar su país para ir a buscar un lugar mejor. Eso tiene que acabar. Y eso va a parar cuando la gente tenga oportunidades y se sienta más fuerte en su propio país, como sé que se sienten en ciertos países de Sudamérica ahora mismo, particularmente, en Paraguay y Argentina y otros donde la gente no está tratando de irse rumbo a Estados Unidos.