Un camión y varios automóviles se amontonaron después de un accidente en la autopista I-196, cerca de Zeeland en el oeste de Michigan, el 19 de enero de 2026. (HANDOUT / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Michigan: Conductores siguen varados tras choque de 100 autos por fuerte nevada en Estados Unidos
Michigan: Conductores siguen varados tras choque de 100 autos por fuerte nevada en Estados Unidos

Michigan: Conductores siguen varados tras choque de 100 autos por fuerte nevada en Estados Unidos

Las autoridades de policía de dijeron el lunes que trabajan para despejar las vías luego del múltiple choque de unos 100 vehículos en una carretera cubierta de nieve al norte de ese estado.

Camiones de carga y otros vehículos chocaron en la autopista I-196 en la mañana del lunes, causando que varios autos se salieran del camino en “múltiples derrapes”.

Francisco Sanz
La policía estatal dijo que se habían reportado numerosos heridos en el accidente, pero detalló que no se considera que alguno sea mortal.

El accidente incluyó a entre 30 y 40 furgones que bloquearon la típicamente ocupada interestatal. La vía permanecía cerrada varias horas después.

Las autoridades hicieron un llamado el lunes a los conductores a que disminuyan la velocidad ante las condiciones “traicioneras”, mientras una tormenta invernal continúa descargando nieve en la región. Se prevé que la temperatura descienda a hasta -22 grados Celsius.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) señaló que se esperan “nieve y ventíscas” y que la acumulación de nieve por la tormenta llegue a hasta 35,5 centímetros en regiones del suroeste y del centro oeste de Michigan.

No se recomienda viajar en el área”, dijo la entidad en un comunicado.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

