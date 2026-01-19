Michigan: Conductores siguen varados tras choque de 100 autos por fuerte nevada en Estados Unidos

Escucha la noticia
Las autoridades de policía de Michigan dijeron el lunes que trabajan para despejar las vías luego del múltiple choque de unos 100 vehículos en una carretera cubierta de nieve al norte de ese estado.
Camiones de carga y otros vehículos chocaron en la autopista I-196 en la mañana del lunes, causando que varios autos se salieran del camino en “múltiples derrapes”.
La policía estatal dijo que se habían reportado numerosos heridos en el accidente, pero detalló que no se considera que alguno sea mortal.
El accidente incluyó a entre 30 y 40 furgones que bloquearon la típicamente ocupada interestatal. La vía permanecía cerrada varias horas después.
Las autoridades hicieron un llamado el lunes a los conductores a que disminuyan la velocidad ante las condiciones “traicioneras”, mientras una tormenta invernal continúa descargando nieve en la región. Se prevé que la temperatura descienda a hasta -22 grados Celsius.
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) señaló que se esperan “nieve y ventíscas” y que la acumulación de nieve por la tormenta llegue a hasta 35,5 centímetros en regiones del suroeste y del centro oeste de Michigan.
“No se recomienda viajar en el área”, dijo la entidad en un comunicado.
