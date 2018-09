Bob Woodward, junto a Carl Bernstein, destapó el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos en 1974.



Ahora Woodward pone a Donald Trump, el actual mandatario, bajo la lupa.



El nuevo libro del periodista, "Miedo: Trump en la Casa Blanca", que saldrá a la venta el 11 de septiembre, pinta la imagen de un poder ejecutivo que está sufriendo un "colapso nervioso".



Los episodios que Woodward relata y las citas que incluye provienen de testigos y a veces, de las mismas personas que las dijeron.



La Casa Blanca y el propio Trump aseguran que el libro contiene "historias inventadas" por "ex empleados descontentos".



"Es otro libro malo", dijo Trump al portal The Daily Caller y agregó que Woodward "tiene muchos problemas de credibilidad".



Aquí resumimos algunas de las revelaciones más polémicas de los primeros extractos conocidos del texto.



1. "Yo puedo detener esto. Simplemente sacaré los papeles de su escritorio" - Gary Cohn



Woodward describe varios episodios en los que Gary Cohn, principal asesor económico de Trump hasta marzo, y Rob Porter, secretario de gabinete de la Casa Blanca hasta febrero, retiran documentos del escritorio de Trump para evitar que los firmara.



Gary Cohn fue el principal asesor económico de Trump hasta marzo.

Según el libro, ambos escondieron papeles como los que hubieran permitido al presidente retirar al país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de un acuerdo comercial con Corea del Sur.



Sobre la notificación con la que EE.UU. se retiraría del TLCAN, Cohn le dijo a Porter "yo puedo detener esto,simplemente sacaré los papeles de su escritorio", detalla el periódico The Washington Post.



Finalmente, EE.UU. se comprometió a renegociar los pactos comerciales.



Woodward describe estos actos de sus asesores como "no menos que un golpe de estado administrativo".

2. "No quiero que (el presidente) parezca un idiota" - John Dowd



Según Woodward, el ex abogado personal del presidente, John Dowd, sometió a Trump a un interrogatorio simulado con el fin de prepararlo para una entrevista con el equipo de abogados de Robert Mueller, el investigador especial de los posibles vínculos entre la campaña presidencial del republicano y Rusia.



El abogado John Dowd no quería que Trump testifique en la investigación de la supuesta intervención rusa en la campaña presidencial del 2016.

El ensayo no salió bien, ya que el presidente fue frustrándose cada vez más con la intensidad de las preguntas y en un momento calificó a la investigación como "una maldita farsa".



Según se informa, Dowd le dijo a Mueller que Trump no podía aceptar una entrevista con él porque no quería que el presidente "pareciera un idiota" y avergonzara al país.



Cuando más tarde pareció que el presidente sí testificaría, Dowd renunció.



El abogado negó los comentarios que le atribuye Woodward, según la agencia de noticias AFP.

3 y 4. "Matémoslo. Vamos allá. Matemos a todos esos malditos" - Donald Trump



Cuando EE.UU. creyó que el gobierno sirio había lanzado un ataque químico en abril de 2017, Trump supuestamente le dijo al secretario de Defensa, James Mattis, que matara al presidente Bashar al Asad.



"Matémoslo. Vamos allá. Matemos a todos esos malditos", dijo el presidente, de acuerdo a Woodward. Después de la conversación, Mattis le dijo a un asistente que no haría "nada de eso".



Además, Mattis le habría dicho a un asistente que la comprensión que el presidente tiene sobre política exterior es la de un "alumno de quinto o sexto grado" (un niño de 11 o 12 años).



Mattis difundió un comunicado el martes en el que califica al libro como "un tipo de literatura única de Washington" y dijo que las palabras desdeñosas sobre Trump que se le atribuyen "nunca fueron pronunciadas por mí o en mi presencia".

James Mattis niega haber dicho las palabras que le atribuye Woodward.

Woodward asegura que Trump también pidió planes para un ataque militar preventivo contra Corea del Norte durante el periodo más crítico de sus enfrentamientos con Kim Jong-un.



5, 6, 7 y 8. Insultos para los asesores de Trump



Trump acusó de "traición" a su asesor económico Gary Cohn cuando este intentó dimitir a causa de que el presidente se abstuviera de denunciar explícitamente a los nacionalistas blancos que participaron en una protesta violenta en Charlottesville, EE.UU., en agosto de 2017.



Por su parte, Cohn se refirió al presidente como un "mentiroso profesional", según Woodward.



Trump también le dijo al actual secretario de Comercio, Wilbur Ross, que no confiaba en él. "No quiero que hagas más negociaciones", le habría advertido.



Según Woodward, el mandatario también comparó con una rata a Reince Priebus, jefe de gabinete de la Casa Blanca hasta julio de 2017. "Simplemente se escabulle por todos lados", habría comentado.



En cuanto al Fiscal General Jeff Sessions, se informó que Trump le dijo al secretario del gabinete, Porter, que el tipo tenía "retraso mental".

"Es un tonto sureño. Ni siquiera podría ser un abogado de una sola persona en Alabama", habría opinado.



Según Woodward, Trump dijo que Jeff Sessions tenía retardo mental.

Trump negó haber dicho esto.



"Nunca he usado esos términos con nadie, ni con Jeff, y ser sureño es una gran cosa. ¡(Woodward) hizo esto para dividir!", tuiteó Trump el martes.

9 y 10. Insultos contra Trump



Según el libro, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly llama repetidamente "idiota" a Trump y dice que "no tiene sentido tratar de convencerlo de algo".



Además llama a la Casa Blanca "crazytown" (Locolandia) y agrega "no se por qué todos nosotros estamos aquí. Es el peor trabajo que he tenido".



Ante la publicación, Kelly también difundió un comunicado negando las palabras que pone en su boca.

¿John Kelly llamó idiota a Trump?

"Nadie me lo dijo y me hubiera encantado poder hablar contigo. Sabes que soy muy franco contigo. Creo que siempre has sido justo"



Donald Trump



El periódico The Washington Post publicó el audio de una llamada que el presidente le hizo a Woodward a principios de agosto.



Trump le dice que no lo habían contactado para una entrevista ni que le habían informado del libro del periodista, afirmaciones que el reportero rebate con éxito.



El mandatario intenta varias veces llevar la conversación hacia sus logros en política exterior y economía.



"Nadie ha hecho un mejor trabajo que yo como presidente", dice. "Eso es lo que puedo decirte".



Woodward le dice que a través de sus entrevistas "obtuvo mucha información y documentación", y que su libro sería una "mirada dura al mundo, a su gobierno y a usted".



"Supongo que eso significa que va a ser un libro negativo", responde el presidente.



Woodward concluye la llamada diciendo: "Creo en nuestro país, y como usted es nuestro presidente, le deseo buena suerte".



Si su libro es señal de algo, Woodward probablemente piense que Trump necesita toda la suerte que pueda conseguir.