"Miedo: Trump en la Casa Blanca" es número 1 en ventas en su día de lanzamiento

El veterano periodista Bob Woodward sacó este martes a la venta su esperada crónica del primer año en el poder del presidente de EE.UU., Donald Trump, un libro con el que el reportero que ayudó a destapar el caso Watergate espera ayudar a los estadounidenses a "despertar" ante un "momento crucial" en el país.

Los extractos más importantes de "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca") ya se hicieron públicos la semana pasada, pero eso no rebajó el interés en el libro, que se convirtió en el número uno en ventas en las plataformas digitales de Amazon y Barnes & Noble.

Trump, que ha criticado duramente el libro y a Woodward, reiteró hoy que el volumen es "simplemente una obra de ficción" al ser preguntado al respecto durante un acto en la Casa Blanca.

Por su parte, Woodward defendió la veracidad del libro y la integridad de sus métodos como periodista durante una serie de entrevistas, en las que también pidió a los estadounidenses que se tomen en serio el panorama caótico que describe en la obra.

"Estoy convencido de que la gente tiene que despertar y no fingir que esto no es más que política o un asunto partidista", dijo hoy Woodward a la emisora de radio pública NPR.

"Lo que está ocurriendo en el gobierno de Trump -y se lo dije al presidente cuando lo llamé por teléfono el mes pasado- es un momento crucial en la historia" del país, añadió.

El libro, de 357 páginas, retrata una Casa Blanca llena de asesores alarmados que intentan contener los impulsos del errático Trump, y su título hace referencia a una respuesta del ahora mandatario durante una entrevista que le hizo Woodward en marzo del 2016, cuando aún competía por ser candidato presidencial.

"El poder verdadero es el miedo", aseguró Trump a Woodward, que ha impreso esa frase en la contraportada del libro.

Esa frase resume la convicción de Trump de que "para ser poderoso, tienes que apagarle los faros a la gente" y manipularles, según opinó Woodward en declaraciones al pódcast "The Daily" del diario "The New York Times".

El libro no contiene ninguna entrevista con Trump, al que Woodward intentó contactar sin éxito, y se basa en "cientos de horas de entrevistas con protagonistas y testigos" de los acontecimientos que se narran en el volumen, según el periodista.

Todas esas fuentes pidieron el anonimato, por lo que Woodward ejerce de narrador omnisciente, describiendo episodios como si estuviera en la habitación, sin atribuirlos a nadie en particular.

Ese método, que Woodward ha empleado en una decena de libros desde que contribuyó a destapar el escándalo Watergate en 1974, le ha merecido críticas de Trump y su entorno, irritados por el frecuente uso de fuentes anónimas en los medios de comunicación.

"Entiendo el escepticismo (...) pero es necesario" basarse en la información de fuentes anónimas para que los relatos periodísticos no sean "comunicados de prensa", subrayó Woodward a "The Daily".

Sin embargo, a pesar del revuelo mediático que ha generado el libro, las librerías de Washington estaban hoy más vacías que el pasado enero, cuando salió a la venta "Fuego y Furia", de Michael Wolff, que también detallaba el caos en el Ala Oeste.

"He notado claramente menos entusiasmo que cuando salió a la venta 'Fuego y Furia", dijo a Efe Justin Bethel, gerente de la librería "Politics and Prose", en el suroeste de Washington.

"Creo que la gente está un poco insensibilizada porque ya ha habido varios libros parecidos, y este parece uno más, hay cierta fatiga ante tanta información. Pero creo que el contenido del libro de Woodward podría ser más explosivo que los otros", agregó.

Pero muchos lectores esperaban con expectación la versión de Woodward, un periodista con más nombre y prestigio que Wolff, acusado de ser poco cuidadoso con la verificación de datos y hechos.

"Bob Woodward es una institución. He leído otros libros de él y me parece que en general están sumamente bien informados, así que tengo mucha más confianza en un libro de Woodward" que en el de Wolff, aseguró Antonio, un costarricense de visita en la capital estadounidense y que prefirió no dar su apellido.

"Espero que el libro de Bob Woodward nos permita entender de una manera más clara lo que realmente acontece en el seno de la Casa Blanca, porque nos dicen que hay algunos adultos que lo controlan, pero en este año y pocos meses que lleva en el gobierno, cuesta pensar que lo que estamos viendo es un Trump en dieta", resumió a Efe después de pagar por el libro.

