El estudiante Mahmoud Khalil es visto en un campamento de protesta propalestino en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el 29 de abril del 2024. (AP / Ted Shaffrey).

Khalil, estudiante de posgrado en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, desempeñó un papel destacado en las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza en el 2024. Fue portavoz y negociador de una coalición de grupos estudiantiles. El gobierno de Trump justificó su arresto alegando que su presencia era “incompatible con los intereses de política exterior de Estados Unidos”. Lo acusó, sin pruebas, de liderar actividades alineadas con Hamás, milicia palestina considerada terrorista por EE.UU. La semana pasada, una jueza autorizó al gobierno a deportarlo.

Otro caso es el de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, quien el 25 de marzo fue detenida por agentes de inmigración cerca de su residencia en Somerville, Massachusetts. Ella seguía un doctorado en Tufts University. Su visa F-1 fue revocada tras ser acusada por el DHS de apoyar a Hamás, aunque un informe del Departamento de Estado concluyó que no existían pruebas que la vincularan con actividades terroristas o antisemitas. Öztürk había coescrito un artículo en el periódico estudiantil criticando la postura de la universidad frente a la guerra en Gaza.

La estudiante turca Rümeysa Öztürk.

El 14 de abril del 2025, Mohsen Mahdawi, estudiante palestino y cofundador de la Unión de Estudiantes Palestinos en Columbia University, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Vermont durante una cita para su naturalización. Residente permanente legal en EE.UU.,el estudiante había liderado protestas propalestinas en el campus.

Sobre estos casos que involucran a estudiantes internacionales cuyas visas han sido revocadas y podrían ser deportados, El Comercio conversó con Ysabel Lonazco, abogada peruana licenciada en el Perú y en Estados Unidos y especializada en temas migratorios. Ella reside en Utah, donde dirige la firma de abogados Lonazco Law, enfocada en el derecho de inmigracion.

La abogada peruana Ysabel Lonazco.

— ¿Qué implicancias legales tiene para un estudiante internacional participar en protestas dentro de su campus universitario en Estados Unidos, ya sean estas políticas o sobre otros asuntos?

Los estudiantes internacionales están siendo sujetos a revocaciones de su estatus migratorio por razones no establecidas en las leyes de inmigración que los regulan. Actualmente, existen estudiantes internacionales que han sido detenidos por inmigración por asistir a marchas en favor de Palestina. El Gobierno actual está mandando un mensaje claro a los estudiantes internacionales y residentes permanentes: la libertad de expresión que protege la Constitución en la Primera Enmienda no aplica a ellos. La revocación de visas y estatus de inmigración es algo inaudito porque hay estudiantes que no tienen récord criminal alguno. Estas revocaciones están en pleno litigio en las cortes, y la corte de New Hampshire ha sido la primera en darle una medida cautelar a un estudiante internacional de nacionalidad China para que pueda continuar con su estatus.

— ¿Puede el Gobierno revocar una visa de estudiante únicamente por participar en manifestaciones políticas? ¿Qué dice la ley al respecto?

Las leyes de inmigración delinean razones para poder revocar el estatus. Estas razones pueden ser: llevar menos de 12 créditos, abandono de estudios, cometer un crimen violento que tenga una pena mínima de un año. La ley no considera como motivo de revocación el protestar a favor de intereses contrarios a los del gobierno. Cabe mencionar que las personas que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales que los protegen.

Estudiantes se reúnen en el campus de la Universidad de Columbia durante una protesta pro palestinos el 22 de abril de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

— ¿Qué tipo de evidencia utiliza el Gobierno para justificar la cancelación de estas visas? ¿Videos, redes sociales?

Algo que quiero aclarar es la diferencia entre visa y estatus. Visa es la estampa en el pasaporte que permite el tránsito del estudiante internacional. Estatus es el permiso para estar en Estados Unidos legalmente bajo el estatus de estudiante. El Departamento de Seguridad Nacional tiene un programa llamado SEVIS, este programa supervisa a los estudiantes internacionales a traves del DSO (Oficial Escolar Designado), directivo de escuela que acepta estudiantes internacionales. El DHS mandó un email a más de 300 estudiantes en Estados Unidos revocando las visas y automáticamente revocando el estatus. Sin embargo, un juez en New Hampshire ha dado una medida cautelar argumentando que la revocación del estatus es una violación del acto administrativo que requiere un debido proceso para el estudiante. En este sentido, se debió haber dado plazo para respuesta y la revocaciones no tienen base legal, ya que muchos estudiantes no han violado las reglas del estatus de estudiante internacional.

— ¿Qué recursos legales tienen los estudiantes afectados por la revocación de su visa? ¿Pueden apelar esta decisión?

Ellos pueden hacer una demanda federal a la corte donde residen. Se hace una demanda y se pide una medida cautelar. La medida cautelar que menciono de New Hampshire es temporal en lo que se resuelven los méritos del caso.

— ¿Qué papel juegan las universidades en estos casos? ¿Están obligadas a reportar a los estudiantes que protestan o han sido arrestados?

Importante pregunta. SEVIS y el DSO se comunican. El rol del DSO es reportar acción criminal o acción disciplinaria de la escuela hacia el estudiante. El DSO reporta si el estudiante está trabajando sin autorización, o violando los términos de estatus. SEVIS (a través del DHS) son los que revocan el estatus. Una vez que se revoca el estatus, no existe prórroga, lo que quiere decir que de no cumplir con la revocación y escoger no salir del país, se puede iniciar un proceso de deportación en contra del estudiante.

Partidarios de Palestina se reúnen en la Universidad de Harvard para mostrar su apoyo a los palestinos en Gaza, el 14 de octubre de 2023. (Foto de Joseph Prezioso / AFP). / JOSEPH PREZIOSO

— ¿Ha recibido usted un aumento de consultas o casos relacionados con protestas y consecuencias migratorias desde el inicio del nuevo gobierno de Donald Trump?

Definitivamente sí. He tenido consultas con estudiantes internacionales cuya visa ha sido revocada. Personalmente, he sido estudiante internacional y empatizo con esta situación que me causa mucha alarma. La visa de estudiante es una visa temporal, el objetivo de la visa es obtener estudios y regresar a su país a aplicar lo aprendido. F-1 es una visa de no inmigrante (tengo que demostrar que mi visita es temporal). Desde el 20 de enero del 2025, nuestros teléfonos están al tope con llamadas de gente con miedo. Los inmigrantes, sin importar si son legales o indocumentados, están pasando momentos difíciles donde el miedo apremia.

— ¿Cuál es el margen de acción de ICE o el Departamento de Estado frente a casos como estos? ¿Actúan bajo discreción o deben seguir lineamientos específicos?

ICE es el brazo del departamento de Estado que hace cumplir las leyes migratorias. En la actualidad, ICE tiene libertad para a detener a personas indocumentadas en lugares que en otros gobiernos han sido protegidos, como las cortes, las iglesias, bodas, funerales, escuelas, etc. Se entiende que las prioridades son personas con récord criminal, pero eso no quita que en realidad hay personas sin récord criminal que se han visto afectadas y están sujetas a la deportación.

— ¿Cómo cambia esta situación el panorama para los estudiantes internacionales que planean estudiar en EE.UU. próximamente?

Los estudiantes internacionales tienen que saber que las reglas han cambiado y que las políticas de inmigración cambian con cada gobierno. El gobierno está considerando las redes sociales para tener una idea de si el potencial inmigrante temporal tiene visiones que van en contra de las políticas del gobierno. Algo que también debo aclarar respecto a la visa y estatus es que usted puede tener una visa de estudiante que se la dan en el pasaporte (el oficial de la embajada le da la visa). Sin embargo, el CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) es el que le da el estatus. Quiere decir que puede usted ser un estudiante internacional con visa, pero al final del día el CBP es el que le tiene que dar el estatus. El oficial puede negarle la entrada a pesar de tener una visa. El oficial puede revocar la visa si descubre alguna violación de su visa o estatus (por ejemplo, haber trabajado sin autorización). La visa no te asegura la entrada a Estados Unidos, solo te permite pedir permiso para entrar. CBP emite el estatus.

— ¿Qué consejo le daría a un estudiante internacional que quiere ejercer su derecho a la libre expresión sin poner en riesgo su estatus migratorio?

Actualmente, basado en todo lo que estamos viendo con los estudiantes internacionales, residentes, y hasta ciudadanos americanos, mi consejo sería que se enfoquen en lo que vinieron: estudiar. Estados Unidos es, o era, un país donde las personas buscaban refugio porque aquí era donde todos podíamos ser libres de expresarnos. Sin embargo, el gobierno actual ha dejado en claro que toda persona que emita una opinión contraria a las políticas actuales puede sufrir la revocación de la visa. Hemos visto residentes permanentes afectados, personas con visa revocadas en la entrada por CBP. Mi consejo es que se informen antes de entrar al país. Entender que tenemos derechos constitucionales sin importar el estatus migratorio. Sin embargo, son momentos difíciles para cualquier inmigrante dentro y fuera de Estados Unidos.

— ¿En Utah cuántos peruanos hay con visa de estudiante y a cuántos de ellos se les ha revocado la visa y por qué motivos?

Utah tiene una comunidad peruana muy grande. Hay muchos estudiantes internacionales. A la fecha tengo entendido que hay alrededor de 49 estudiantes cuyas visas han sido revocadas. La nacionalidad de los estudiantes aún no es conocida. No podría responderte esta pregunta porque no tengo datos concretos para peruanos.