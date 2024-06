La Administración de Joe Biden evalúa una propuesta para proteger de la deportación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y otorgarles permisos de trabajo, lo que supone un alivio para más de un millón de inmigrantes en el país, según informaron este lunes medios estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario The New York Times que se analiza la legalidad de otorgar a estas personas un amparo conocido en inglés como ‘parole in place’, que permite a los inmigrantes trabajar legalmente y los protege de la deportación.

No obstante, la Administración de Biden no ha tomado todavía una decisión final sobre el amparo, agregaron.

La Casa Blanca no confirmó a EFE la iniciativa, pero un portavoz precisó que el Gobierno “sigue explorando una serie de opciones” y que “continúa comprometido con tomar acciones para enfrentar” las fallas en el sistema migratorio.

El programa podría proporcionar alivio temporal aproximadamente a 1,2 millones de inmigrantes casados con estadounidenses.

La semana pasada, Joe Biden usó su poder ejecutivo para emitir una orden con la que el Gobierno estadounidense espera impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo, un estatus que solicitan miles a diario para permanecer en el país.

La orden ejecutiva generó una ola de críticas por parte de los activistas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) prometió presentar una demanda contra la medida.