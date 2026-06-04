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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostiene una bandera cubana durante una manifestación en apoyo del expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, el 22 de mayo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostiene una bandera cubana durante una manifestación en apoyo del expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, el 22 de mayo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia AFP

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

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