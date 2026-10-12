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Una grabación donde se capta al migrante mexicano Miguel Parra antes de ser atropellado por un vehículo conducido presuntamente por agentes del ICE, en Texas, el 10 de octubre de 2026. (Captura de X @ABCWorldNews)
Una grabación donde se capta al migrante mexicano Miguel Parra antes de ser atropellado por un vehículo conducido presuntamente por agentes del ICE, en Texas, el 10 de octubre de 2026. (Captura de X @ABCWorldNews)
Por Agencia AFP

Un mexicano fue arrollado “intencionalmente” por un vehículo conducido por un agente de inmigración (ICE) durante una persecución en Texas, denunció su abogada el lunes, en un nuevo incidente con heridos durante operativos migratorios en Estados Unidos.

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