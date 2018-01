Decenas de miles de personas se volcaron a las calles de ciudades en Estados Unidos este sábado para la segunda "Marcha de las Mujeres", manifestando su rechazo al presidente Donald Trump cuando se cumple el primer año de su presidencia.

Con su epicentro en Washington, las marchas esperaban ser mucho más modestas que hace un año, cuando un estimado de tres millones de personas en todo el país protestaron contra la flamante llegada del magnate a la Casa Blanca.

Pero las manifestaciones de este fin de semana esperan mantener la llama de la resistencia portando el mensaje "Power to the Polls" (Poder a las urnas), diseñado a empujar la votación y potenciar la participación de las mujeres en las elecciones de medio término de noviembre, en la cual una cifra récord de mujeres compiten por un cargo.

Los manifestantes se congregaron en Washington, Nueva York, Chicago, Denver y otras ciudades estadounidenses el sábado, muchos portando los famosos gorros de lana rosa con orejas conocidos como "pussy hats", una referencia a los alardes sexistas de Donald Trump -recogidos durante una grabación- de que era capaz de "atrapar por el coño" a las mujeres que deseaba con impunidad.



"Fuimos a la primera marcha de las mujeres, pero sentimos que nuestra labor no está terminada y que hay muchos más que necesitamos arreglar", dijo Tanaquil Eltson, de 14 años, que acudió a la protesta en 2017 y regresó este sábado en Washington con su madre.

"Sé que el mundo que me rodea no es de colores felices, da miedo. Pero estoy emocionada de ser capaz de arreglarlo", dijo, vestida con un traje rojo y azul de Superwoman.



Su madre Vitessa, una teniente coronel del ejército retirada, también se mostró esperanzada.



"He vivido durante décadas de problemas de acoso sexual y está mejorando, pero no está para nada cerca de donde necesita estar", dijo, ataviada con un traje de Mujer Maravilla, haciendo juego con su hija.

"Los temas que enfrentan las mujeres no están suficientemente representados en nuestro país, así que es un privilegio ser capaz de salir y tratar de hacer algo como ciudadano", añadió.



Miles de manifestantes portaban carteles con mensajes que incluían "Pelea como una niña" y "El lugar de una mujer es en la Casa Blanca".



Más de 300 pueblos y ciudades están organizando marchas y protestas por el aniversario de la presidencia de Donald Trump, aunque no todas están relacionadas entre sí.



Fuente: AFP