Mineápolis se prepara para más protestas por muerte de mujer en operativo del ICE

La ciudad estadounidense de Mineápolis se prepara para de nuevas manifestaciones este jueves contra la policía migratoria, tras la muerte a tiros de una mujer el miércoles durante un operativo, un hecho que desató la indignación de los residentes locales.

La mujer, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos a quemarropa cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban junto a su auto y afirmaron que les bloqueaba el paso.

Las imágenes del incidente muestran a un agente de ICE enmascarado intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente enmascarado disparara tres veces de frente contra la SUV Honda Pilot.

Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.

El vehículo perdió entonces el control y chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

Macabra escena

Su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado.

Uno de los testigos del hecho, Brandon Hewitt, dijo a la cadena MS NOW que escuchó “tres disparos” y que “grabé muchos videos de cómo llevaban el cuerpo a la ambulancia”.

Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra.

“La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre”, dijo el testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla pero los agentes del ICE lo impidieron.

Agentes de policía de Minneapolis responden a la escena donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, Estados Unidos, el 7 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG) / CRAIG LASSIG

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de “mierda”, y pidió al ICE abandonar la ciudad.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

Protestas contra agentes del ICE se extienden en Estados Unidos tras el asesinato de una mujer. Foto: AFP / OCTAVIO JONES

Miles de manifestantes salieron a las gélidas calles de Mineápolis tras el tiroteo, portando carteles que decían “Fuera ICE de MPLS”, una abreviatura común de la ciudad.

Según el periódico Minnesota Star Tribune, manifestantes convocaron varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.

Terrorismo interno o propaganda

La decisión ha provocado críticas de quienes afirman que los agentes en el terreno no han sido debidamente entrenados.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), Kristi Noem, dijo que “cualquier pérdida de vida es una tragedia”, pero calificó el incidente de “terrorismo interno” y afirmó que la víctima “había estado acosando y obstaculizando el trabajo [de ICE] durante todo el día”.

En su cuenta de X, el DHS afirmó que la víctima había intentado atropellar a un agente y que este hizo “disparos defensivos”. Trump también dijo que el agente disparó “en defensa propia”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió una investigación “completa, justa y rápida”.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El agente que le disparó a Good supuestamente había sido embestido y arrastrado en una carretera por un manifestante contra el ICE, en un incidente registrado el pasado mes de junio, según Noem.

Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que se habían desplegado hasta 2.000 agentes en Mineápolis y sus alrededores para llevar a cabo redadas tras varias denuncias contra migrantes somalíes.

