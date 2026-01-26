Trump envía a su ‘zar’ de la frontera Tom Homan a Minneapolis tras segunda muerte por agentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes de que va a enviar a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Minneapolis, en el estado de Minnesota, después que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes sigan en aumento tras la muerte de un hombre por disparos de un agente de inmigración.

“ Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí ”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Alex Pretti, un hombre estadounidense, falleció este sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración.

Cientos de personas salieron a protestar este fin de semana en las calles de la ciudad, como lo llevan haciendo desde el asesinato de Renee Good, el pasado 7 de enero, también a manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales y los manifestantes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes, todos demócratas, de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales.

“Se está llevando a cabo una importante investigación sobre el fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles”, explicó.

Además, criticó a la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, y la señaló por, según él, abandonar Somalia “sin nada” y tener “un patrimonio de más de 44 millones de dólares”.

En 2024, Trump eligió a Homan para aplicar su dura política de control fronterizo, si bien ya formó parte del equipo del presidente en su anterior mandato (2017-2021).

Además, fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración. Fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

