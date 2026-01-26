Trump envía a su ‘zar’ de la frontera Tom Homan a Minneapolis tras segunda muerte por agentes

El zar de la frontera Tom Homan habla durante la rueda de prensa diaria en la Sala Brady de la Casa Blanca, el 28 de abril de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
El zar de la frontera Tom Homan habla durante la rueda de prensa diaria en la Sala Brady de la Casa Blanca, el 28 de abril de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de , , informó este lunes de que va a enviar a su ‘zar’ de la frontera, , a , en el estado de Minnesota, después que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes sigan en aumento tras la muerte de un hombre por disparos de un agente de inmigración.

Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

MIRA AQUÍ: Nuevo ataque mortal de ICE: Minneapolis, en medio de un “choque de poderes” y como “laboratorio” de algo que podría crecer en Estados Unidos

Alex Pretti, un hombre estadounidense, falleció este sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración.

Cientos de personas salieron a protestar este fin de semana en las calles de la ciudad, como lo llevan haciendo desde el asesinato de Renee Good, el pasado 7 de enero, también a manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales y los manifestantes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes, todos demócratas, de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales.

Se está llevando a cabo una importante investigación sobre el fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dice que se está investigando el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE

Además, criticó a la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, y la señaló por, según él, abandonar Somalia “sin nada” y tener “un patrimonio de más de 44 millones de dólares”.

En 2024, Trump eligió a Homan para aplicar su dura política de control fronterizo, si bien ya formó parte del equipo del presidente en su anterior mandato (2017-2021).

Además, fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración. Fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado 24 de enero, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

