El “zar de la frontera” de Trump retira 700 agentes migratorios de Minneapolis

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 4 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 4 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 4 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 4 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El “zar de la frontera” de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este miércoles que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis por la cooperación “sin precedentes” de las autoridades locales y después de constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado dos muertes a tiros de estadounidenses inocentes, y la detención y acoso de residentes, incluido menores en edad escolar.

Tipo de trabajo:noticia original
