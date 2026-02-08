Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ingresan a un edificio residencial buscando detener a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 5 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ingresan a un edificio residencial buscando detener a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 5 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

En un apartamento de Minneapolis, las cortinas están cerradas y una mesa con cuatro computadoras sirven como sustituto rudimentario de un aula de clases para tres niños.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Estudiantes inmigrantes en Minneapolis recurren a clases virtuales por temor a ser deportados
EEUU

Estudiantes inmigrantes en Minneapolis recurren a clases virtuales por temor a ser deportados

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia
Actualidad

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela

Un tribunal valida la detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza en EE.UU.
EEUU

Un tribunal valida la detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza en EE.UU.