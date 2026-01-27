Joe Biden condena que el Gobierno de Trump “ataque” a sus propios ciudadanos en Minneapolis

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden condenó este martes lo que calificó como ataques del Gobierno contra sus propios ciudadanos, en referencia a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis (Minnesota).

Biden (2021-2025) se sumó así a las condenas expresadas en los últimos días por los exmandatarios demócratas Barack Obama (2009-2017) y Bill Clinton (1993-2001).

“No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permita que nuestros ciudadanos sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales”, escribió en un comunicado.

Biden subrayó que “los habitantes de Minesota se han mantenido firmes, ayudando a la comunidad en circunstancias inimaginables, denunciando la injusticia cuando la ven y exigiendo cuentas” a la Administración de Donald Trump.

“La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses”, declaró.

La muerte de Alex Pretti el pasado sábado, la segunda de un manifestante en Minneapolis tras la de Renée Good el 7 de enero, ha generado una ola de indignación en el país que ha forzado a la Casa Blanca a reajustar el operativo.

Trump anunció el lunes el envío a la zona de su ‘zar’ para la frontera, Tom Homan, relevando al líder de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien se había convertido en el rostro de las agresivas redadas en la ciudad y de la represión contra los manifestantes que protestan contra esos operativos.

Biden exigió en su comunicado “investigaciones exhaustivas, justas y transparentes sobre la muerte de los dos estadounidenses que perdieron la vida en la ciudad que consideraban su hogar”.

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado 24 de enero, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. (AFP)