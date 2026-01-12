Una persona sostiene un cartel de Renee Nicole Good, quien fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Nueva York, el 11 de enero de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Una persona sostiene un cartel de Renee Nicole Good, quien fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Nueva York, el 11 de enero de 2026.
Minnesota demanda al Gobierno de Trump por las operaciones de inmigración en el estado
Minnesota demanda al Gobierno de Trump por las operaciones de inmigración en el estado

Minnesota demanda al Gobierno de Trump por las operaciones de inmigración en el estado

demandó este lunes al Gobierno del presidente de , , por el operativo a gran escala desplegado por las autoridades de inmigración en el estado, después de que la semana pasada una mujer falleciera por disparos de un agente de en .

En la querella, Minnesota, junto a las conocidas como ‘Twin Cities’ -Mineápolis y Saint Paul-, carga contra las operaciones que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado, que “han sembrado el miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan Mineápolis” y, en concreto, las ‘Twin Cities’.

Sale a la luz el video filmado por el agente de ICE que mató a tiros a una mujer en Mineápolis

Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”, indica la demanda.

Según anunció hoy la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desde que el pasado diciembre comenzó esta operación, denominada ‘Metro Surge’, las autoridades han realizado más de 2.000 detenciones.

Los demandantes opinan que esta operación está motivada por “el deseo de la Administración Trump de castigar a sus oponentes políticos”: “Sus acciones parecen diseñadas para provocar la ira de las comunidades, sembrar miedo y causar angustia emocional” en la población.

Miles de manifestantes salieron el sábado 10 de enero a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente de ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero y pide que se detengan las operaciones de ICE en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana “inviolable” de proteger “la salud y el bienestar” de sus residentes.

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, presentó la demanda en una rueda de prensa y aplaudió que en la ciudad hay “héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos”.

Casa Blanca acusa a manifestantes anti-ICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad

Una cosa que puedo decirles con certeza es que no vamos a dar marcha atrás (...). Nos enfrentamos a los matones y, en este momento, lo que pedimos es la intervención del tribunal para rechazar esta conducta inconstitucional”, aseveró.

Frey aseguró además que los policías de la ciudad están respondiendo a “innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas” por parte de agentes “con uniformes sin distintivos que están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses”.

Este fin de semana se celebraron más de 1.000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y por el fallecimiento de Good.

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
