Minnesota demanda al Gobierno de Trump por las operaciones de inmigración en el estado
Minnesota demandó este lunes al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el operativo a gran escala desplegado por las autoridades de inmigración en el estado, después de que la semana pasada una mujer falleciera por disparos de un agente de ICE en Mineápolis.
En la querella, Minnesota, junto a las conocidas como ‘Twin Cities’ -Mineápolis y Saint Paul-, carga contra las operaciones que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado, que “han sembrado el miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan Mineápolis” y, en concreto, las ‘Twin Cities’.
“Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”, indica la demanda.
Según anunció hoy la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desde que el pasado diciembre comenzó esta operación, denominada ‘Metro Surge’, las autoridades han realizado más de 2.000 detenciones.
Los demandantes opinan que esta operación está motivada por “el deseo de la Administración Trump de castigar a sus oponentes políticos”: “Sus acciones parecen diseñadas para provocar la ira de las comunidades, sembrar miedo y causar angustia emocional” en la población.
El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente de ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero y pide que se detengan las operaciones de ICE en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana “inviolable” de proteger “la salud y el bienestar” de sus residentes.
El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, presentó la demanda en una rueda de prensa y aplaudió que en la ciudad hay “héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos”.
“Una cosa que puedo decirles con certeza es que no vamos a dar marcha atrás (...). Nos enfrentamos a los matones y, en este momento, lo que pedimos es la intervención del tribunal para rechazar esta conducta inconstitucional”, aseveró.
Frey aseguró además que los policías de la ciudad están respondiendo a “innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas” por parte de agentes “con uniformes sin distintivos que están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses”.
Este fin de semana se celebraron más de 1.000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y por el fallecimiento de Good.
