Trump acusa a mujer víctima en Minéapolis de resistirse y culpa a la “izquierda radical”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer que falleció en un tiroteo a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en ingles) en Mineápolis, de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, al tiempo que acusó a la “izquierda radical” de estar detrás del suceso.

“La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios en la mayor ciudad del estado de Minnesota.

El mandatario agregó que “ estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales del ICE ”.

Un agente ICE le disparó a la mujer este miércoles mientras los oficiales estaban realizando un operativo a gran escala en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos “utilizó el vehículo” de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (EFE)

En videos compartidos en redes sociales se ve cómo la mujer que conducía una camioneta oscura fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo que cobró la vida de esta mujer, aún no identificada, era “de esperar” debido al gran dispositivo de ICE desplegado en la ciudad y “totalmente evitable”.

Las redadas migratorias en Minneapolis se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia del Gobierno federal para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular -con especial énfasis en la comunidad somalí, duramente criticada por Trump-, política que ha generado protestas recurrentes en la ciudad y tensiones entre las autoridades federales y grupos comunitarios.

