El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el distrito de Queens de Nueva York, Estados Unidos, el 7 de enero de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani dice que ICE “asesinó” a la mujer abatida en Mineápolis
El alcalde de , el demócrata , dijo este miércoles que el (ICE, en inglés) “asesinó” a la mujer estadounidense abatida hoy en una redada migratoria en y denunció el “ataque” de la agencia a “nuestros vecinos en todo ”.

Esta mañana, un agente del ICE asesinó a una mujer en Mineápolis, el último horror en un año lleno de crueldad”, escribió en X Mamdani, que lleva una semana en el cargo y, tras su exitosa campaña y victoria electoral, se perfila como una fuerza emergente en el debilitado Partido Demócrata.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos: Agente del ICE mata a una mujer durante operativo migratorio en Minnesota | VIDEO

El ataque a nuestros vecinos en todo EE.UU. es un ataque a todos nosotros. Nueva York está con los inmigrantes hoy y todos los días”, agregó.

El alcalde, que pertenece al grupo de los Demócratas Socialistas, previamente se refirió al asunto con un tono similar en su primera rueda de prensa desde la Alcaldía.

Mamdani fue consultado por el mensaje del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que hoy instó a los agentes a “largarse de una maldita vez” de la ciudad tras la muerte de la mujer abatida en el operativo del ICE, y por si conocía los siguientes pasos del presidente estadounidense, Donald Trump.

No puedo decir qué hará el presidente, pero le puedo decir lo que le dije directamente: creo que estas redadas son crueles e inhumanas y no hacen nada para servir realmente a la seguridad pública”, comentó.

El regidor agregó que un grupo de inmigrantes indocumentados recientemente le expresó que “viven con ansiedad” y “miedo” por si son deportados y separados de sus familias, y reivindicó que Nueva York seguirá aplicando las leyes de “ciudad santuario” para protegerlos.

Frey y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la mujer abatida conducía su auto lejos de los oficiales y estos se acercaron a agredirla, pero el Gobierno de Trump la ha acusado de ser una “agitadora profesional” con objetivos de “terrorismo interno”.

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (EFE)
