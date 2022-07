Anthony Sokolich, un hombre de Missouri (Estados Unidos) de 70 años, enfrenta cargos por la muerte a golpes de su hermana discapacitada, un crimen que la policía dijo que el sujeto cometió porque estaba frustrado por tener que cuidarla.

Médicos y oficiales fueron llamados el domingo por Anthony Sokolich a una casa en el condado de St. Louis. Este les dijo que su hermana no respondía, según departamento de policía del condado de St. Louis.

Los oficiales encontraron a Katherine Sokolich, de 63 años, con heridas graves en la cara y la llevaron a un hospital con una hemorragia cerebral, dijo el departamento.

“El acusado posteriormente admitió haberla golpeado varias veces antes de que ella terminara inconsciente”, dijo la policía.

La policía informó que Anthony Sokolich fue arrestado y acusado el domingo de agresión grave. Su hermana murió más tarde en el hospital.

Los fiscales no respondieron un mensaje telefónico dejado por The Associated Press en busca de comentarios.

Ningún abogado figuraba para Sokolich en los registros judiciales en línea.