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Resumen

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Mohammad Sharifullah, acusado de colaborar en el atentado con bomba de 2021 en el aeropuerto de Kabul, bajo custodia a su llegada a Estados Unidos. (Kash Patel vía X)
Mohammad Sharifullah, acusado de colaborar en el atentado con bomba de 2021 en el aeropuerto de Kabul, bajo custodia a su llegada a Estados Unidos. (Kash Patel vía X)
Por Agencia AFP

Un afgano fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos el miércoles por brindar apoyo a la rama del grupo Estado Islámico (EI) en Afganistán, detrás del mortal atentado suicida de 2021 en el aeropuerto de Kabul.

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