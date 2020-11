Morgan Robinson había anhelado desde que era muy pequeña unirse al Ejército de Estados Unidos, algo que logró a los 21 años al ingresar a la Guardia Nacional. Allí pasó 6 años antes de ser transferida a Kuwait, lugar donde su sueño se convirtió en una tragedia.

“Cuando estaba en Kuwait, fue agredida sexualmente y acosada continuamente por uno de sus superiores”, contó su madre, Debbie Robinson, en una entrevista con la periodista Norah O’Donnell de CBS Evening News. La mujer aseguró que su hija denunció el hecho y que no recibió respuesta de las autoridades.

Poco después, mientras estaba en ese mismo despliegue militar, Morgan fue enviada a Afganistán, donde fue nuevamente agredida sexualmente, presuntamente por varios compañeros soldados.

Según su madre, Morgan tenía miedo de informar sobre lo ocurrido en Afganistán. “Estaba muy asustada (...) Porque la amenazaron, número uno. Y número dos, sabía que no llegaría a ninguna parte. No pasó nada en Kuwait con la agresión sexual y el acoso, así que ¿por qué iban a hacer algo en Afganistán?”, aseguró.

Dos años más tarde de su viaje a Afganistán, en 2018, Morgan tomaría la decisión de quitarse la vida. “Querían su cuerpo. Y se llevaron su alma”, dijo su madre Debbie.

Investigación en el Ejército

El Ejército inició una investigación sobre la muerte de la soldado Morgan Robinson y le entregaron a su madre una copia con los hallazgos. “Simplemente no entendía cómo podían pararse ahí y mirarme a los ojos y entregármelo”, dijo Debbie.

“La sargento Robinson sufrió un trauma sexual, físico y psicológico mientras estaba desplegada. La secuela de este trauma fue un factor en su muerte”, se puede leer en el informe, según la madre.

No obstante, denuncia que se intenta ocultar lo sucedido pues en los documentos de la investigación oficial varios párrafos aparecían tachados.

“Los militares son los responsables de su muerte, por la forma en que no manejaron lo sucedido. No pueden hacer de policías de sí mismos. ¿Cómo uno puede investigarse a uno mismo? No es posible”, reflexionó Debbie, quien además lucha por un cambio profundo ante estos casos.

Según CBS News, el Ejército declinó la solicitud de una entrevista en cámara para recoger su versión, no obstante en un comunicado informaron que llevaron a cabo una investigación completa y tomaron las medidas adecuadas contra el autor denunciado.

