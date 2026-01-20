El petrolero identificado como el Motor Vessel Sagitta, capturado por el ejército de Estados Unidos el 20 de enero de 2026. (Captura de video)
Agencia AFP
Estados Unidos informa que capturó otro barco petrolero en el Caribe y ya suma siete
Estados Unidos informa que capturó otro barco petrolero en el Caribe y ya suma siete

anunció el martes que sus fuerzas militares capturaron otro buque petrolero en el mar , el séptimo que se incautan desde que el presidente anunció un bloqueo para evitar que embarcaciones salgan desde o vayan a por crudo.

El barco, identificado como “Motor Vessel Sagitta”, estaba “operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados” y fue capturado el martes por la mañana “sin incidentes”, informó el Comando Sur del ejército estadounidense en X.

MIRA AQUÍ: Donald Trump dice que podría “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

El único petróleo que salga de Venezuela” será aquel que “esté coordinado de manera adecuada y legal”, agregó en el mensaje, publicado junto a un video que muestra un barco en el mar.

De los siete barcos capturados desde que Trump anunció el bloqueo en diciembre, un buque ruso fue aprehendido en el Ártico Norte a inicios del año después de que tropas estadounidenses lo persiguieran desde el mar frente a las costas de Venezuela.

Washington desplegó una flotilla naval en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico y lanzó un poderoso operativo militar para capturar al depuesto Nicolás Maduro el 3 de enero.

Trump insiste en que Washington controlará el petróleo de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro y se jacta de que ya decomisó y vendió parte del crudo.

Las autoridades interinas de Venezuela rechazan esa versión y sostienen que continúan controlando la industria petrolera, a la vez que la estatal de petróleos PDVSA negocia con Estados Unidos sobre la venta de crudo.

