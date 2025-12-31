Tatiana Schlossberg , en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Tatiana Schlossberg , en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Resumen de la noticia por IA
Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, hija de Caroline Kennedy y nieta del , falleció a los 35 años a causa de un cáncer terminal, informó este martes la Fundación de la Biblioteca JFK.

“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Vivirá siempre en nuestros corazones”, señaló la institución en un breve comunicado divulgado en redes sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Schlossberg, periodista especializada en medioambiente y autora de varios ensayos y libros sobre cambio climático, reveló el mes pasado en The New Yorker que padecía una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda, la cual le fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo.

PUEDES VER: EE.UU. desclasifica archivos inéditos sobre el asesinato de Kennedy por orden de Trump

La nieta de John F. Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos, afirmó entonces que se había sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero que el cáncer regresó.

Schlossberg relató en la publicación cómo afrontaba la enfermedad y la certeza de un “final cercano”, al tiempo que intentaba centrarse en sus hijos.

“Intento vivir y estar con ellos. Estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vengan y se vayan”, dijo entonces.

Schlossberg, que publicó en 2019 el libro ‘Inconspicuous Consumption’, en el que analizaba el impacto del consumo cotidiano en el medioambiente, aprovechó aquel momento para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas, por su postura contra la ciencia y la medicina.

Tatiana Schlossberg, en una imagen de archivo. Foto: Fundación JFK
Tatiana Schlossberg, en una imagen de archivo. Foto: Fundación JFK

La nieta de JFK era hija de Caroline Kennedy, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg.

Con su muerte, se suma una nueva pérdida a la saga Kennedy, marcada históricamente por tragedias personales.

Le sobreviven su esposo, George Moran; sus dos hijos, un niño y una niña; sus padres; y sus hermanos, Rose y Jack Schlossberg.

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros para este jueves 25 de diciembre durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC