Bob Barker, el presentador de la televisión estadounidense legendario por conducir el programa “The Price is Right” durante más de 35 años, falleció a los 99 años, anunció el sábado su agente.

“Con profunda tristeza anunciamos que el mayor artista que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado”, afirmó el agente en un comunicado enviado a la AFP.

El ganador de 19 premios Emmy -los Oscar de la televisión estadounidense- falleció “por causas naturales” en su casa de Hollywood Hills, California (oeste).

Barker saltó a la fama al conducir en televisión el programa de concurso “Truth or Consequences” entre 1956 y 1975.

En 1972, comenzó a presentar “The Price is Right” (El precio justo) en el canal CBS.

Su carisma y encanto lo convirtieron rápidamente en uno de los presentadores favoritos de los espectadores estadounidenses y siguió siendo el presentador de concurso hasta 2007.

Famoso también por su activismo a favor de los derechos de los animales, siempre terminaba “The Price is Right” con la misma frase: “¡Haz esterilizar a tu mascota!”.

El antiguo buque insignia de la ONG Sea Shepherd, que lucha sobre todo contra la caza de ballenas, fue bautizado en honor a Bob Barker, después de que donara 5 millones de dólares a la organización.