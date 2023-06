El activista y analista militar Daniel Ellsberg, conocido por haber filtrado a la prensa en 1971 los llamados “Papeles del Pentágono” sobre la guerra de Vietnam, una de las mayores filtraciones de la historia de Estados Unidos, falleció este viernes a los 92 años.

La familia confirmó en un comunicado al que tuvieron acceso medios locales que Ellsberg murió en su residencia de Kensington (California) meses después de haber anunciado a su entorno cercano que sufría un cáncer de páncreas.

Ellsberg, quien trabajó para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es conocido por haber filtrado en 1971 los “Papeles del Pentágono” al periódico The New York Times, en los que se reveló que el Gobierno engañaba a la ciudadanía sobre la guerra de Vietnam y sabía que no podía ganar el conflicto.

La publicación de los “Papeles del Pentágono” tuvo un gran impacto mediático en Estados Unidos y aumentó la oposición de la ciudadanía en contra de la guerra.

Ellsberg fue a juicio acusado de espionaje, pero el juez declaró nulo el proceso en 1973 tras detectar que el Gobierno había pinchado el teléfono del acusado, entre otras irregularidades.

El analista formó parte del equipo del Pentágono al que el entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, encargó en 1967 elaborar un informe sobre la guerra de Vietnam.

A medida que aumentaba la oposición al conflicto, Ellsberg, un pacifista convencido, comenzó a sacar de la oficina copias de los llamados “Papeles del Pentágono”, un informe de más de 7.000 páginas, que fue entregado al periodista Neil Sheehan del New York Times.

Después de que el Times empezara a publicar los documentos, la Administración de Richard Nixon (1969-1974) logró una orden judicial para amordazar al periódico y frenar su difusión, por lo que Ellsberg comenzó a filtrarlos a otros medios de comunicación, como The Washington Post.

Los periódicos lograron que el Tribunal Supremo les permitiera seguir con la publicación, una decisión considerada histórica para la libertad de prensa de Estados Unidos.

La muerte de Ellsberg coincide con la acusación judicial de este jueves contra Jack Teixeira, el joven miembro de la Guardia Nacional que estuvo a cargo de la filtración de documentos del Pentágono sobre la guerra de Ucrania.

Teixeira, detenido el 13 de abril, colgó en internet información que daba detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva ucraniana contra Rusia y apuntaba a que Washington podría haber espiado a algunos de sus aliados, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.

Algunos analistas compararon su potencial impacto al provocado en 2013 por Edward Snowden cuando expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.