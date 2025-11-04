Muere Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos que fue clave en la guerra de Irak

Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

“Richard B. Cheney, el 46 vicepresidente de los Estados Unidos, murió la noche pasada”, informó este martes en un comunicado la familia del ex vicepresidente estadounidense, quien desarrolló una extensa carrera pública.

Considerado uno de los arquitectos de la llamada “guerra contra el terrorismo” y figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, Cheney falleció por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, en compañía de su esposa y sus hijas.

Dick Cheney sube al escenario el 18 de marzo de 2008 para dirigirse a las tropas estadounidenses estacionadas en la base aérea de Balad, Irak. (Foto de Paul J. RICHARDS / AFP). / PAUL J. RICHARDS

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.”, enumera la nota difundida por su familia.

Fue en su época como secretario de Defensa con George H. W. Bush, cuando dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 y, en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los principales artífices de la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Figura dominante en la política de Washington y representante de la política de “halcones” republicanos, con el paso de los años, sin embargo, su línea conservadora se distanció del rumbo del Partido Republicano, particularmente por sus críticas al presidente Donald Trump, a quien calificó de “cobarde” y “la mayor amenaza que ha conocido la república”.

En el comunicado, la familia del difunto lo describe como “un hombre bueno que enseñó a sus hijos y nietos a amar a su país y a vivir sus vidas con coraje, honor, amor y amabilidad”, y dijeron sentirse “profundamente agradecidos por todo lo que hizo Dick Cheney por nuestro país”.

“Y bendecidos más allá de toda medida por haber querido y haber sido queridos por este noble gigante de hombre”, concluye la familia del político, nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska).

Nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska), Cheney desarrolló una extensa carrera pública. Fue congresista por Wyoming, jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford y secretario de Defensa con George H. W. Bush, cargo desde el que dirigió la intervención militar en el Golfo Pérsico en 1991.

Más tarde presidió la empresa energética Halliburton antes de acompañar a Bush hijo en la Casa Blanca.