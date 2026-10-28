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Resumen

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Fotografía de archivo en la que se observa un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez Alvin Hellerstein, durante una audiencia de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en un tribunal de Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/Jane Rosenberg
Fotografía de archivo en la que se observa un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez Alvin Hellerstein, durante una audiencia de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en un tribunal de Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que preside el caso contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, falleció este miércoles a los 92 años, según dijo un portavoz del sistema judicial a los medios locales.

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