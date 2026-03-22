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El fiscal especial Robert Mueller habla sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 29 de mayo de 2019. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
El fiscal especial Robert Mueller habla sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 29 de mayo de 2019. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

Robert Mueller, el exdirector del FBI y exfiscal que lideró la histórica investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las presidenciales de 2016 falleció el viernes a los 81 años, según informó su familia este sábado.

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