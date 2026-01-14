Mueren más migrantes bajo custodia del ICE durante gobierno de Trump

Las tácticas de confrontación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno del presidente Donald Trump han estado en el foco de atención desde la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero.

Datos publicados por esa agencia muestran que los centros de detención de migrantes también pueden ser sitios mortales para quienes están recluidos en ellos.

Los comunicados de prensa del ICE revelan que varias personas han muerto bajo su custodia en los primeros días de 2026, después de un año en que las muertes de migrantes detenidos alcanzaron su nivel más alto en 20 años y el número de detenciones del ICE aumentó exponencialmente.

Más de 68.000 adultos estaban detenidos por el ICE a finales de diciembre, en comparación con aproximadamente 36.000 en diciembre de 2023, según datos de la agencia.

Muertes en lo que va de 2026

Al menos cuatro personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026, según esta agencia. Todas las muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Los migrantes, todos hombres, tenían entre 42 y 68 años. Dos eran nacionales de Honduras, un tercero de Cuba y otro de Camboya.

Dos de los fallecimientos se atribuyeron a “problemas de salud relacionados con el corazón”, mientras que las otras dos causas no fueron claramente indicadas. Solo uno de estos últimos casos se señaló como “bajo investigación”.

Fotografía de archivo de la policía deteniendo a un manifestante durante una protesta contra las recientes redadas del ICE en Los Ángeles, California, EE. UU. Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER

Récord en 2025

El 2025 fue el año más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros para migrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

La cifra de 2025 representa más que el total de muertes registradas bajo custodia del ICE durante todo el gobierno del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025).

En esos cuatro años, 26 detenidos murieron, según datos recopilados por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración a partir de informes del ICE.

Falta de atención adecuada

Observadores externos han expresado preocupación por el nivel de atención médica que reciben los detenidos.

Un informe de 2024 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) concluyó que hasta el 95% de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE podrían haberse prevenido con la atención adecuada.

El informe analizó muertes bajo custodia de ICE entre 2017 y 2021, años del primer gobierno de Trump, estudiando miles de páginas de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos.

Expertos médicos que revisaron estos documentos hallaron evidencia generalizada de tratamientos incorrectos o inapropiados, así como de atención médica gravemente demorada.

Por el momento, el ICE no respondió a las preguntas de la AFP.