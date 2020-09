Barack Obama destaca el papel de la jueza Ruth Bader Ginsburg en la lucha por la igualdad “Nos ayudó a entender que la discriminación basada en el sexo no es un ideal abstracto, que no solo daña a las mujeres y que tiene consecuencias reales para todos nosotros”, dijo el ex presidente de Estados Unidos sobre la fallecida jueza de la Corte Suprema