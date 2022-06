El líder de la iglesia de La Luz del Mundo, el mexicano Naasón Joaquín García, fue sentenciado este miércoles a más de 16 años prisión tras declararse el viernes pasado culpable de 3 de los 19 cargos que enfrentaba en una corte de Estados Unidos relacionados con abuso sexual de menores.

Tras todo un día de audiencia, el juez de la corte de Los Ángeles Ronald S. Coen dio la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad por los que el líder religioso, de 53 años, se declaró culpable.

Visiblemente molesto, el magistrado le dijo a Naasón Joaquín García que era un “depredador sexual”.

La condena de 16 años y 8 meses es la más alta que se le podía otorgar tras el acuerdo logrado con la Fiscalía de California el viernes pasado con la que evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, que incluían violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

Naasón Joaquín García dirige un servicio en su iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, México, el 9 de agosto de 2018. (Foto/Archivo AP).

Varias de las mujeres mencionadas en la acusación de la Fiscalía de California dieron su desgarrador testimonio en inglés y en español. Una tras otra relataron los abusos, las violaciones, y las manipulaciones a las que fueron sometidas.

“Naasón y esta iglesia arruinaron mi vida”, dijo en medio de lágrimas una de las víctimas identificada como Jane Doe 4.

La joven contó que tenía que obedecer los caprichos de Joaquín García como si fueran órdenes de Dios: “Me decían que si no seguía sus órdenes, Dios me castigaría... Cuando me violaba me obligaba a dar las gracias una y otra vez”.

El juez Coen reprochó que tras 30 años de experiencia aplicando justicia aún sigue escuchando crímenes en nombre de la religión.

Las exmiembros de La Luz del Mundo que hablaron hoy en la corte expresaron su decepción por el acuerdo aprobado por la Oficina del Fiscal de California, Rob Bonta.

Aseguraron que la Fiscalía no les consultó sobre el acuerdo. Jane Done 4 le suplicó al juez Coen “que escuchara sus palabras” y que extendiera los años de la sentencia.

El juez Coen dijo tener las manos atadas para dictar una sentencia más elevada pero le aseguró a las víctimas que “el mundo las ha escuchado”.

La sede de la iglesia de La Luz del Mundo en Los Ángeles no ha dado una declaración oficial sobre la sentencia. En la audiencia estuvieron presentes varios de sus altos mandos y Uziel Joaquín García, hermano del líder.

Joaquín García deberá regresar a la corte el próximo 18 de agosto para definir la restitución monetaria que tendrá que darles a las víctimas.

El líder tendrá que registrarse como ofensor sexual tras salir en libertad.

La iglesia cristiana no trinitaria La Luz del Mundo, que tiene su sede internacional en Guadalajara (México), fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón.

Actualmente está presente en 60 países y dice contar con hasta 5 millones de seguidores.