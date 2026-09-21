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Resumen

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Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

La ministra delegada de Francofonía, Eléonore Caroit, aseguró este lunes que Naciones Unidas (ONU) pasa por “un momento crítico de nuestra historia”, debido a la “multiplicidad de crisis y conflictos abiertos” y consideró en entrevista con EFE que el organismo multilateral es ahora más necesario que nunca.

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