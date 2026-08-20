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Resumen

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Donald Trump y Natalie Harp. Foto: SAUL LOEB / AFP
Donald Trump y Natalie Harp. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Natalie Harp, la asesora “más cercana” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el centro del debate político en los últimos días, trabajó en la Casa Blanca sin autorización de seguridad durante un año, según un informe del medio MS Now.

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